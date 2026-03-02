Depressão Kristin

Mau tempo. Município da Lourinhã com prejuízo de 25 milhões de euros

  Lusa
  15:17

Dos 25 milhões de euros de prejuízos, entre 13 e 14 milhões de euros são na orla costeira, com derrocadas em arribas e danos nas praias e apoios de praia.

A Câmara Municipal da Lourinhã, no distrito de Lisboa, declarou um prejuízo de 25 milhões de euros devido a estragos provocados pelo mau tempo, das últimas semanas, avançou esta segunda-feira o seu vice-presidente António Gomes.

António Gomes, responsável pela Proteção Civil, explicou à agência Lusa que, do montante de 25 milhões de euros, entre 13 e 14 milhões de euros são na orla costeira, com derrocadas em arribas e danos nas praias e apoios de praia.

Meio milhão de euros são relativos a estragos em associações e o restante em infraestruturas municipais, nomeadamente estradas, coberturas dos bairros sociais e nas redes de água e saneamento.

A estrada nacional 8-2, um dos principais acessos à sede do concelho, continua cortada junto à localidade de Lourim e, segundo o autarca, vai demorar vários meses até decorrerem obras e ser reaberta.

Pelo menos 18 pessoas morreram em Portugal entre janeiro e fevereiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.

