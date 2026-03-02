Napptilus Tech Labs volta a levar ao 4YFN startups disruptivas com impacto real

Desde soluções de IA para biotecnologia até baterias de nanomateriais que transformam a eficiência energética, as startups incubadas pela Napptilus Tech Labs partilham um objetivo comum: aplicar tecnologia disruptiva para resolver desafios reais da sociedade e da indústria, conforme detalhado nesta sexta-feira.

A Napptilus Tech Labs foi fundada em Barcelona em 2004 e se especializou na incubação de startups deeptech e no desenvolvimento de projetos baseados em inteligência artificial, dados e software. Assim, ao longo dos anos, criou um ecossistema de talento e tecnologia para dar origem a projetos que transformam setores-chave.

«O capital de risco orientado para a Deep Tech é praticamente inexistente; o enorme talento em engenharia e centros de investigação perde-se irremediavelmente todos os anos, com um custo e uma perda de oportunidade imensos para a sociedade», afirmou Rafa Terradas, CEO da Napptilus.

Entre as propostas desta edição no fórum de empreendedorismo do MWC 2026, destaca-se a Helix, uma plataforma que transforma a investigação biomédica através dos Graph Foundation Models (GFM). Esta iniciativa da UPC Next Frontier Founders é liderada pelo professor Pere Barlet, diretor do Barcelona Neural Networking Center e professor da UPC, e pelo Dr. Salvador Aznar, investigador do Instituto de Investigação Biomédica de Barcelona (IRB). Será apresentado o seu modelo fundamental para investigadores de cancro, juntamente com uma versão do «Helix for Longevity» que utiliza esse modelo para realizar uma análise individual do relógio biológico. Calcula cientificamente a idade biológica e oferece recomendações personalizadas em nutrição, exercício e descanso para otimizar a saúde a longo prazo.

Outras startups do portfólio são: Ikusa e Hypergraph, do setor de cibersegurança; no campo da mobilidade elétrica e eficiência energética estarão presentes Magnetika e Wattium, especializadas em baterias de carga ultrarrápida, fundamentais para transformar a estabilidade das redes elétricas e garantir uma energia mais resiliente; Tribulnation, dedicada a simplificar a gestão de ativos digitais num ambiente fragmentado e complexo; NAPPAI, especialista em automatizar processos com IA para criar soluções empresariais, ou Banzai, plataforma de IA que gere tudo dentro de um edifício, desde a manutenção até à recuperação de rendas e leads.