Novo iPhone 17e traz o dobro da memória pelo mesmo preço

Sem pompa nem circunstância, a Apple introduziu esta segunda-feira, através de um comunicado, um novo modelo do seu popular telemóvel. A marca diz que o iPhone 17e foi projetado para ser “mais acessível”, com o preço em Portugal a começar nos 739 euros, bastante mais do que os 539 dólares que custará nos EUA.

Disponível em três cores – preto, branco e rosa –, o novo iPhone de gama mais baixa traz um ecrã de 6,1 polegadas, tal como o anterior iPhone 16e. Mas incorpora a tecnologia Ceramic Shield 2, tornando-o mais resistente, além de começar com o dobro do espaço de armazenamento: 258 GB. A categoria acima oferece 512 GB por 989 euros, o que equivale ao preço de entrada do iPhone 17.

O iPhone 17e é compatível com MagSafe, tecnologia magnética que permite acoplar acessórios à parte de trás do telemóvel, e vem com uma câmara traseira de 48 megapíxeis. É possível reservar o novo iPhone a partir de quarta-feira, com as entregas a começarem uma semana depois, dia 11 de março.

O novo iPhone de gama inferior não foi o único equipamento a ser lançado esta segunda-feira pela Apple. Também num comunicado, a marca liderada por Tim Cook anunciou um novo iPad Air com o novo processador M4. A chegada do tablet ao mercado cumpre o mesmo calendário que o iPhone 17e.

O modelo de 11 polegadas do novo iPad Air custará 679 euros, mas há também uma versão de 13 polegadas. É possível escolher o armazenamento até 1 TB, com o modelo maior a custar 1.509 euros nessa configuração.