Obra de 40 milhões vai modernizar ligação ferroviária ao Porto de Setúbal

A Infraestruturas de Portugal consignou esta segunda-feira as obras de modernização da ligação da Linha do Sul ao Porto de Setúbal, que permitirão aumentar o transporte ferroviário de mercadorias na infraestrutura portuária. Investimento de 40 milhões de euros deverá levar movimento de comboios para 2.900 por ano.

A obra, adjudicada ao consórcio ASCH/Cimontubo, permitirá “aumentar a capacidade da linha, melhorando as condições de exploração, fiabilidade e segurança”, e “reforçar a competitividade do Porto de Setúbal, aumentando a eficiência do transporte ferroviário de mercadorias”, assinala a Infraestruturas de Portugal.

A intervenção no troço entre as estações de Setúbal-Mar e Praias-Sado e no ramal do Porto de Setúbal, que tem um prazo de construção de 420 dias, permitirá generalizar a utilização da tração elétrica, ter linhas para comboios com até 750 metros de comprimento e segregar as funções de circulação ferroviária e de movimentação de mercadorias.

O ministro das Infraestruturas e Habitação, presente da cerimónia, destacou que os portos “têm de estar absolutamente interligados com a rede ferroviária e rodoviária nacional, com toda a visão de logística em alta e logística em baixa, e última milha”. A modernização da linha permite “capacitar o Porto de Setúbal com esta visão”, disse.

O estudo de viabilidade económico-financeira aponta para uma procura de 2.900 comboios/ano em 2030, uma taxa de rentabilidade interna de 19% do investimento. Permitirá ainda evitar a emissão de 200 mil toneladas de CO2 equivalente, calcula a IP, que desenvolve a empreitada no âmbito de um protocolo com a a Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra.

A obra, orçada em 40 milhões de euros, dos quais 22,4 milhões comparticipados por fundos europeus, prevê a eletrificação da linha e feixes de receção/expedição dos terminais da Sadoport, Tersado, Somincor e RO/RO. Somincor, Megasa, Lusosider e Autoeuropa são os principais utilizadores dos terminais e beneficiários da intervenção.

É dar operatividade a este porto, a esta região é às empresas que orbitam na esfera de influência do Porto de Setúbal. Miguel Pinto Luz Ministro das Infraestruturas

A modernização da linha de Vendas Novas e a conclusão da linha Évora-Caia, que permitirão reduzir o tempo dos percursos, colocam Setúbal “a servir uma espinha dorsal essencial da Península Ibérica”, assinalou Miguel Pinto Luz. “É dar operatividade a este porto, a esta região é às empresas que orbitam na esfera de influência do Porto de Setúbal”, acrescentou.

O ministro referiu ainda que, no âmbito da estratégia Portos 5+, o Governo vai avançar este ano com a privatização da Silotagus, com o concurso para o segundo terminal em Setúbal, o concurso para o estaleiro da Mitrena (antiga Lisnave) e para o terminal multiusos na península de Mitrena.