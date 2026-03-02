Open Cosmos lança nova constelação de satélites ConnectedCosmos
A nova constelação de satélites em órbita baixa visa reforçar as comunicações soberanas europeias. Surge depois do lançamento, em meados de janeiro, dos dois primeiros satélites.
Depois do lançamento dos dois primeiros satélites no final de janeiro, a Open Cosmos, empresa que constrói satélites e que em Portugal comprou a Connected, anunciou o lançamento da ConnectedCosmos, uma nova constelação em órbita baixa (LEO) que fornecerá “comunicações soberanas e seguras, bem como resiliência operacional a empresas e organizações governamentais em todo o mundo”.
“A ConnectedCosmos é um grande avanço para a Europa na construção de uma capacidade de conectividade resiliente, segura e autónoma, concedendo às nações e parceiros uma alternativa confiável para garantir a verdadeira soberania em órbita”, diz Rafel Jordà Siquier. “Ao combinar comunicações espaciais seguras com dados e inteligência de Observação da Terra em tempo real, estamos a ir além da conectividade e a oferecer resiliência acionável. Esta combinação é o que nos diferencia da concorrência, adicionando uma camada extra de contexto e insights para transformar a nossa oferta num serviço único”, diz o fundador e CEO da Open Cosmos, citado em comunicado.
“Num mundo onde as infraestruturas terrestres podem ser afetadas, bloqueadas ou comprometidas, a nossa constelação assegura que os dados críticos permanecem seguros, fiáveis e imediatamente utilizáveis. Com a ConnectedCosmos, estamos a oferecer ao mundo uma alternativa que alia excelência tecnológica e autonomia estratégica”, acrescenta.
A ConnectedCosmos integrará as capacidades de observação da Terra da Open Cosmos (já implantadas na Open Constellation) com a nova “infraestrutura de comunicações de banda larga, seguras e soberanas, que permite o acesso a dados em tempo real”.
A nova constelação “combina comunicações ponto-a-ponto de banda larga com comunicações de banda estreita (NB-IoT) Diretas para o Dispositivo (D2D), permitindo aos utilizadores detetar ameaças em tempo real e utilizar inteligência acionável para as resolver”, descreve a empresa em comunicado.
A constelação vai utilizar as licenças em banda Ka de alta prioridade, registadas pelo Liechtenstein, concedidas à Open Cosmos em janeiro com o lançamento dos primeiros satélites da constelação.
A Open Cosmos é uma empresa pan-europeia que possui unidades de produção em Portugal, no Reino Unido, Espanha, e Grécia, com “planos para expandir para outras regiões num futuro próximo”.
