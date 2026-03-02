Open Cosmos lança nova constelação de satélites ConnectedCosmos

Depois do lançamento dos dois primeiros satélites no final de janeiro, a Open Cosmos, empresa que constrói satélites e que em Portugal comprou a Connected, anunciou o lançamento da ConnectedCosmos, uma nova constelação em órbita baixa (LEO) que fornecerá “comunicações soberanas e seguras, bem como resiliência operacional a empresas e organizações governamentais em todo o mundo”.

“A ConnectedCosmos é um grande avanço para a Europa na construção de uma capacidade de conectividade resiliente, segura e autónoma, concedendo às nações e parceiros uma alternativa confiável para garantir a verdadeira soberania em órbita”, diz Rafel Jordà Siquier. “Ao combinar comunicações espaciais seguras com dados e inteligência de Observação da Terra em tempo real, estamos a ir além da conectividade e a oferecer resiliência acionável. Esta combinação é o que nos diferencia da concorrência, adicionando uma camada extra de contexto e insights para transformar a nossa oferta num serviço único”, diz o fundador e CEO da Open Cosmos, citado em comunicado.

“Num mundo onde as infraestruturas terrestres podem ser afetadas, bloqueadas ou comprometidas, a nossa constelação assegura que os dados críticos permanecem seguros, fiáveis e imediatamente utilizáveis. Com a ConnectedCosmos, estamos a oferecer ao mundo uma alternativa que alia excelência tecnológica e autonomia estratégica”, acrescenta.

A ConnectedCosmos integrará as capacidades de observação da Terra da Open Cosmos (já implantadas na Open Constellation) com a nova “infraestrutura de comunicações de banda larga, seguras e soberanas, que permite o acesso a dados em tempo real”.

A nova constelação “combina comunicações ponto-a-ponto de banda larga com comunicações de banda estreita (NB-IoT) Diretas para o Dispositivo (D2D), permitindo aos utilizadores detetar ameaças em tempo real e utilizar inteligência acionável para as resolver”, descreve a empresa em comunicado.

A constelação vai utilizar as licenças em banda Ka de alta prioridade, registadas pelo Liechtenstein, concedidas à Open Cosmos em janeiro com o lançamento dos primeiros satélites da constelação.

A Open Cosmos é uma empresa pan-europeia que possui unidades de produção em Portugal, no Reino Unido, Espanha, e Grécia, com “planos para expandir para outras regiões num futuro próximo”.