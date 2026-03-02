Ormuz. Estreito pelo qual Portugal lutou está (mais uma vez) no centro das atenções dos mercados

Foi longa e complexa a relação de Portugal com Ormuz, desde a invasão inicial (falhada) liderada por Afonso de Albuquerque em 1507, passando pela tomada da cidade em 1515 até à queda frente aos persas (aliados aos nossos supostos aliados ingleses) em 1622. Mas o objetivo foi sempre claro: controlar o estreito que partilha o nome com a cidade, para dessa forma controlar um crucial ponto de passagem do comércio entre a Índia e a Europa através do Golfo Pérsico.

Se há 519 anos era o transporte das valiosas especiarias e outros produtos exóticos da Índia que motivava guerras entre portugueses e otomanos, hoje é o petróleo do Golfo Pérsico que torna o Estreito de Ormuz num local crucial na escalada de mais uma guerra no Médio Oriente. A 28 de fevereiro os Estados Unidos e a Israel lançaram um ataque contra o Irão para “eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano”. O Irão já confirmou a morte do ‘ayatollah’ Ali Khamenei, o líder supremo do país desde 1989 e decretou um período de luto de 40 dias.

Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas, mas a reação eventualmente mais eficaz terá a ver com o estreito. Não há ordem ou declaração oficial do Irão para o encerramento, mas na prática o fluxo marítimo através do estreito está parado. No próprio dia do ataque americano e israelita, vários proprietários de petroleiros, grandes petrolíferas e empresas comerciais suspenderam os embarques de petróleo bruto, combustível e gás natural liquefeito através do estreito, após várias embarcações na área terem uma transmissão VHF da Guarda Revolucionária Iraniana informando que “nenhuma embarcação está autorizada a passar pelo Estreito de Ormuz”.

Em junho também houve uma escalada significativa no conflito regional e movimentos políticos no Irão no sentido de um possível encerramento do estreito após um primeiro ataque dos EUA e de Israel — mas a via navegável em si permaneceu aberta e em funcionamento, e nenhum encerramento efetivo foi imposto nessa altura.

Se um conflito prolongado envolver uma retaliação do Irão contra a infraestrutura regional de produção de energia e/ou uma restrição severa ao acesso de petroleiros pelo Estreito de Ormuz, os preços do petróleo poderão facilmente subir bem acima do limiar de 80 dólares por barril, em vez de reverterem rapidamente para os níveis anteriores ao ataque, como vimos no ano passado após os ataques dos EUA. Lloyds Bank

Desta vez, com o encerramento de facto da passagem, os preços do petróleo dispararam esta segunda-feira até 13%, com o do barril de Brent a tocar nos 82,37 dólares, máximos de janeiro de 2025, e o do West Texas Intermediate dos EUA a subir para um máximo intradiário de 75,33, um aumento de mais de 12% e o maior valor desde junho.

“O disparo ocorre num momento em que o tráfego de petroleiros pelo Estreito de Ormuz foi praticamente interrompido, após o Irão ter atacado três petroleiros no fim de semana, embora o ministro das Relações Exteriores iraniano tenha afirmado no domingo que o Irão não pretende fechar o estreito”, referiram os analistas do Deutsche Bank, num nota de análise. “Há uma opinião de que, antes das eleições intercalares, o governo dos EUA fará o possível para garantir que o Irão tenha dificuldades em bloquear o estreito por muito tempo. Os investidores também estarão atentos à extensão dos danos às instalações de exportação de petróleo do Irão”. escrevem.

Até onde poderá ir esta escalada do preço do petróleo? Depende da duração do conflito. Os analistas do britânico Lloyds Bank referiram que a meio da manhã de segunda-feira os preço do Brent travou ligeiramente a subida, a ganhar 8% para 78,70 dólares após o Wall Street Journal sugerir que o Irão sinalizou a intenção de retomar as negociações nucleares e que o Donald Trump poderia rever as sanções se o novo líder iraniano fosse “pragmático”.

“No entanto, com a mudança de regime tendo sido citada por Trump como um objetivo, a perspetiva de um conflito mais longo do que o episódio de junho de 2025 é realista (embora não certa)”, sublinharam. “Se isso envolver uma retaliação do Irão contra a infraestrutura regional de produção de energia e/ou uma restrição severa ao acesso de petroleiros pelo Estreito de Ormuz, os preços do petróleo poderão facilmente subir bem acima do limiar de 80 dólares por barril, em vez de reverterem rapidamente para os níveis anteriores ao ataque, como vimos no ano passado após os ataques dos EUA”.

A consultora de matérias-primas Wood Mackenzie vai ainda mais longe, afirmando que os preços do petróleo poderão ultrapassar os 100 dólares por barril se o tráfego de petroleiros pelo estreito não for rapidamente restabelecido. “A interrupção cria um duplo choque de oferta: não só as exportações atuais pelo estreito estão paralisadas, como também os volumes adicionais da OPEP+ e, em última análise, a maior parte da capacidade excedentária da OPEP — normalmente uma alavanca fundamental para equilibrar o mercado global do petróleo — estão inacessíveis enquanto a via navegável permanecer fechada”, afirmaram os analistas da WoodMac numa nota. A OPEP+ concordou este domingo em aumentar a produção em 206 000 barris por dia em abril.

Passagem para um quinto do consumo

O estreito fica entre Omã e o Irão e liga o Golfo ao norte com o Golfo de Omã ao sul e o Mar Arábico além. Tem 33 quilómetros de largura no seu ponto mais estreito, com a rota marítima com apenas 3 km de largura em cada direção. Mas porque é que é tão importante no comércio global de petróleo?

Cerca de um quinto do consumo total de petróleo do mundo passa pelo estreito .

. Mais de 20 milhões de barris de petróleo bruto, condensado e combustíveis passaram pelo estreito diariamente no ano passado , em média, segundo dados da empresa de análise Vortexa.

, em média, segundo dados da empresa de análise Vortexa. Os membros da OPEP Arábia Saudita, Irão, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Iraque exportam a maior parte do seu petróleo bruto através do estreito , principalmente para a Ásia.

, principalmente para a Ásia. O Qatar, um dos maiores exportadores mundiais de gás natural liquefeito (GNL), envia quase todo o seu GNL através do estreito.

através do estreito. Os principais produtores da OPEP+, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, aumentaram as exportações de petróleo nos últimos dias como parte dos planos de contingência.

como parte dos planos de contingência. Os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita têm procurado encontrar outras rotas para contornar o estreito . Cerca de 2,6 milhões de barris por dia de capacidade não utilizada dos oleodutos existentes nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita poderiam estar disponíveis para contornar Hormuz, informou a Administração de InformaçãoEnergética dos EUA em junho do ano passado.

. Cerca de 2,6 milhões de barris por dia de capacidade não utilizada dos oleodutos existentes nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita poderiam estar disponíveis para contornar Hormuz, informou a Administração de InformaçãoEnergética dos EUA em junho do ano passado. A Quinta Frota dos EUA, com sede no Bahrein, tem a tarefa de proteger o transporte comercial na área.

Histórico de tensões

Dada a importância do estreito no comércio de petróleo e a tensão geopolítica quase permanente que rodeia o Médio Oriente, foram várias as alturas em que esteve em foco. Veja aqui alguns dos principais episódios.