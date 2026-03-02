PLMJ e Clifford Chance assessoram Grupo REN em emissão de obrigações verdes europeias
Do lado da PLMJ, a transação foi liderada pela sócia Raquel Azevedo. Já a equipa da Clifford Chance foi liderada pelo sócio Antonio Henriquez pela associada sénior Anna Buscaglia.
A PLMJ e a Clifford Chance assessoraram a REN – Redes Energéticas Nacionais e a REN Finance na primeira emissão da REN Finance B.V. de obrigações verdes europeias no valor de 300 milhões de euros, com uma taxa de juro de 3,375%.
Segundo explica a firma, as obrigações têm maturidade de oito anos e estão enquadradas com o Green Finance Framework da REN, inserindo-se na estratégia de financiamento sustentável a longo prazo da REN.
Do lado da PLMJ, a transação foi liderada por Raquel Azevedo, sócia das áreas de Bancário e Financeiro e de Mercado de Capitais, com o apoio de Kathleen Hoffmann Barley, consultora, e da associada Teresa Proença Varão.
Já a equipa da Clifford Chance que assessorou a transação foi liderada pelo sócio de Mercado de Capitais Antonio Henriquez e pela associada sénior Anna Buscaglia e ainda pela equipa da Clifford Chance baseada na Holanda liderada por Dewi Walian.
