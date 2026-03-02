Poupança: Dicas para poupar dinheiro no dia a dia

A poupança é fundamental para um futuro seguro e para realizar os nossos sonhos, mas pode parecer difícil poupar ao fim do mês.

Aqui estão algumas dicas para facilitar a poupança:

Primeiro, estabeleça metas claras de poupança , definindo quanto quer poupar e em quanto tempo. Objetivos específicos ajudam a manter a motivação.

, definindo quanto quer poupar e em quanto tempo. Objetivos específicos ajudam a manter a motivação. Automatize as suas poupanças com transferências automáticas para uma conta de poupança assim que receber o salário, evitando a tentação de gastar o dinheiro.

com transferências automáticas para uma conta de poupança assim que receber o salário, evitando a tentação de gastar o dinheiro. Reduza despesas desnecessárias criando um orçamento. Analise os seus gastos mensais e corte onde puder, como levar almoço para o trabalho, reduzir a compra de café fora ou cancelar subscrições que não usa.

criando um orçamento. Analise os seus gastos mensais e corte onde puder, como levar almoço para o trabalho, reduzir a compra de café fora ou cancelar subscrições que não usa. Compre de forma inteligente , comparando preços, aproveitando promoções e evitando compras impulsivas.

, comparando preços, aproveitando promoções e evitando compras impulsivas. Poupe em energia , gás e água em casa. Desligue os aparelhos eletrónicos quando não estiverem em uso, aproveite a luz natural e melhore a isolação da casa para economizar em ar condicionado ou aquecimento. Envolva a família nestas mudanças.

, gás e água em casa. Desligue os aparelhos eletrónicos quando não estiverem em uso, aproveite a luz natural e melhore a isolação da casa para economizar em ar condicionado ou aquecimento. Envolva a família nestas mudanças. Mantenha-se disciplinado e acompanhe o progresso, revisando regularmente o plano de poupança e ajustando conforme necessário.

Com estas dicas, estará no caminho certo para poupar mais e alcançar seus objetivos financeiros.

Finanças para Todos é um programa de literacia financeira desenvolvido pela Nova School of Business & Economics (Nova SBE) em parceria com a Fidelidade, com o objetivo de aumentar a literacia financeira em Portugal através de formações gratuitas para adultos. Para acompanhar em primeira mão os conteúdos desta parceria, e outros artigos sobre seguros, finanças pessoais e economia, subscreva a newsletter do ECOseguros.