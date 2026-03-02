Finanças para Todos

Poupança: Dicas para poupar dinheiro no dia a dia

  • ECO Seguros
  • 2 Março 2026

Hoje vamos falar sobre poupança e descobrir algumas formas simples de poupar no dia-a-dia.

A poupança é fundamental para um futuro seguro e para realizar os nossos sonhos, mas pode parecer difícil poupar ao fim do mês.

Aqui estão algumas dicas para facilitar a poupança:

  • Primeiro, estabeleça metas claras de poupança, definindo quanto quer poupar e em quanto tempo. Objetivos específicos ajudam a manter a motivação.
  • Automatize as suas poupanças com transferências automáticas para uma conta de poupança assim que receber o salário, evitando a tentação de gastar o dinheiro.
  • Reduza despesas desnecessárias criando um orçamento. Analise os seus gastos mensais e corte onde puder, como levar almoço para o trabalho, reduzir a compra de café fora ou cancelar subscrições que não usa.
  • Compre de forma inteligente, comparando preços, aproveitando promoções e evitando compras impulsivas.
  • Poupe em energia, gás e água em casa. Desligue os aparelhos eletrónicos quando não estiverem em uso, aproveite a luz natural e melhore a isolação da casa para economizar em ar condicionado ou aquecimento. Envolva a família nestas mudanças.
  • Mantenha-se disciplinado e acompanhe o progresso, revisando regularmente o plano de poupança e ajustando conforme necessário.

Com estas dicas, estará no caminho certo para poupar mais e alcançar seus objetivos financeiros.

Finanças para Todos é um programa de literacia financeira desenvolvido pela Nova School of Business & Economics (Nova SBE) em parceria com a Fidelidade, com o objetivo de aumentar a literacia financeira em Portugal através de formações gratuitas para adultos. Para acompanhar em primeira mão os conteúdos desta parceria, e outros artigos sobre seguros, finanças pessoais e economia, subscreva a newsletter do ECOseguros.

