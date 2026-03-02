PS pede a Montenegro para explicar “termos” da utilização da Base das Lajes

O secretário-geral do PS exigiu esta segunda-feira, em Braga, que o primeiro-ministro explique os “termos em que foi autorizada a utilização da Base das Lajes” pelos Estados Unidos. José Luís Carneiro pretende questionar Luís Montenegro esta quarta-feira, durante o debate quinzenal no Parlamento: “Eu próprio pretendo colocar-lhe as questões adequadas de forma a que possa informar o povo português nos termos em que foi autorizada a utilização da Base das Lajes”.

O secretário-geral do PS vai ainda requerer uma audição, à porta fechada, do ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, “para que possa ser prestada toda a informação que é devida ao Parlamento e aos portugueses“.

“Procuraremos garantir que o Parlamento faça o escrutínio ao Governo” e que este “preste informação pública necessária à garantia de que os termos da sua utilização ocorre no âmbito do acordo” com os Estados Unidos, disse José Luís Carneiro. O socialista tenciona questionar Luís Montenegro sobre esta matéria no debate quinzenal desta quarta-feira, reiterando que “o primeiro-ministro deve informar, particularmente o Parlamento“, bem à semelhança do que já fez o primeiro-ministro britânico Keir Starmer.

“O primeiro-ministro inglês explicou os termos em que Inglaterra se colocava numa solução de apoio aos países aliados dos Estados Unidos para salvaguardar os termos em que a intervenção é feita”, assinalou.

A Base das Lajes, na ilha Terceira, nos Açores, serve “como base de comando e controlo” para as operações norte-americanas no Irão. Desde 18 de fevereiro que se intensificaram as movimentações de aeronaves norte-americanas, e principalmente de aviões reabastecedores, desde que Estados Unidos da América e Israel atacaram o Irão, na manhã de sábado.

Para além dos 15 reabastecedores, passaram pela infraestrutura 12 caças F-16 Viper, um cargueiro militar C-17 Globemaster III e um cargueiro C-5M Super Galaxy, o maior avião de transporte estratégico.

O secretário-geral do PS entende ainda que “preciso garantir que há monitorização do uso para os fins que o Governo autorizou o seu uso” pelos Estados Unidos. Acresce ainda, vincou, “o dever de exigir às partes que procurem retomar a via diplomata e que evitem a escalada do conflito”, uma vez que o Irão tem demonstrando ter “forças organizadas que são atentatórias da estabilidade política na região”.

Por fim, José Luís Carneiro exige a Luís Montenegro que explique como é que os portugueses, que estão na região, “estavam a ser protegidos. E como é que, em circunstâncias mais graves do ponto de vista do evoluir do conflito no Médio Oriente, esses portugueses poderão garantir que serão repatriados“.

Ressalva, contudo, que “não está em causa a natureza do regime iraniano que tem contribuído para a destabilização da região. O importante é que se evite a escalada e foi nesses termos que o secretário-geral das Nações unidas se pronunciou”.