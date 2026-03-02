Receita da taxa turística do Porto aumenta 54,5% em 2025 para 32,3 milhões de euros

A receita da Taxa Municipal Turística (TMT) do Porto de 2025 foi 32,3 milhões de euros, um aumento de 54,5% face a 2024, ano em que se cifrou em 20,9 milhões de euros.

Dados da Câmara Municipal do Porto avançados esta segunda-feira à agência Lusa indicam que em 2025 a receita da Taxa Municipal Turística foi de “32,3 milhões de euros”, o que significa um aumento um pouco mais de metade (+54,5%) em relação a 2024, ano em que a TMT ascendeu a 20,9 milhões de euros.

A TMT do Porto entrou em vigor em 1 de março de 2018, com um valor de dois euros por dormida turística, com o objetivo de responder ao crescimento da atividade na cidade.

Em 1 de dezembro de 2024, o valor da TMT do Porto foi atualizado para os três euros por dormida para pessoas com mais de 13 anos e até um máximo de sete noites seguidas. A TMT não se aplica a peregrinos instalados em albergues ou deslocados por razões de conflito nos países de origem.

Em declarações à Lusa, o presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, indica que a autarquia está a estudar a hipótese de aumentar a Taxa Turística do Município do Porto de três para quatro euros e que essa receita poderá destinar-se a financiar os transportes públicos gratuitos na cidade até 2027.

“O equilíbrio entre a promoção turística e a qualidade de vida dos residentes passa também por garantir que os portuenses sentem diretamente nas suas vidas os benefícios que o turismo traz para a cidade, daí equacionarmos que o valor desta taxa [municipal turística] compense o financiamento dos transportes públicos gratuitos, a concretizar até 2027”, declarou.

Em 9 de junho de 2025, a Lusa noticiou que, até 30 de abril de 2025, a receita liquidada da taxa municipal turística totalizava 9,3 milhões de euros, o que representava um crescimento de quase 42% face ao mesmo período de 2024, em que foram registados 6,6 milhões de euros.

Na altura, a Câmara Municipal do Porto explicou à Lusa que aqueles valores refletiam “o ajustamento da taxa” de dois para três euros, mas também a “atratividade contínua da cidade enquanto destino turístico”.

Em 2023, a TMT foi de 19,2 milhões de euros, e em 2022 foi de 14,9 milhões de euros.