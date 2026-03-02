Renováveis abasteceram 81% do consumo de eletricidade em fevereiro

A produção de energia renovável abasteceu 81% do consumo de energia elétrica em fevereiro, mês em que o consumo de eletricidade aumentou cerca de 5%, em termos homólogos, segundo dados da REN divulgados esta segunda-feira.

“O saldo de trocas com o estrangeiro foi exportador, correspondendo a cerca de 5% do consumo nacional”, acrescenta, a REN – Redes Energéticas Nacionais, em comunicado. De acordo com os dados da empresa, as hidroelétricas tiveram um índice de produtibilidade de 1,97 (média histórica igual a 1), “o valor mais elevado alguma vez registado pela REN para fevereiro (registos desde 1971)”, enquanto as eólicas tiveram um índice de produtibilidade de 1,29 (média histórica de 1).

Já a produção solar registou “o índice mais baixo de sempre para um mês de fevereiro (0,59), consequência das condições meteorológicas desfavoráveis, traduzindo-se numa queda homóloga de 19% apesar do aumento da capacidade instalada”, nota a REN.

O consumo de energia elétrica em Portugal cresceu 5,2% em fevereiro, face ao período homólogo, ou 5,7% “considerando a correção da temperatura e do número de dias úteis”, sendo que “acumulado dos dois primeiros meses do ano, o consumo aumentou 6,6% (5,7% com correção dos mesmos efeitos)”.

Já o mercado do gás natural aumentou 24% em fevereiro, face a igual período do ano passado, “impulsionado pelo segmento de produção de energia elétrica, que cresceu 83% face ao mesmo mês do ano anterior”, detalha a REN. “Também o segmento convencional, que inclui os restantes consumidores, cresceu 2,7%”, acrescenta, salientando que “no conjunto, tratou-se do consumo mensal mais elevado desde julho de 2023”.

Os dados da REN apontam ainda que o consumo acumulado de gás natural aumentou 15%, com crescimentos de 45% no segmento de produção de eletricidade e de 3,8% no segmento convencional. No mês em análise, o aprovisionamento do sistema nacional foi efetuado maioritariamente a partir do terminal de GNL de Sines.

De acordo com a empresa, 76% do aprovisionamento nacional foi assegurado através do terminal de Sines, com origem sobretudo na Nigéria (39%), Estados Unidos (24%) e Rússia (13%), enquanto os restantes 24% chegaram através da interligação com Espanha.