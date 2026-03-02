Salários dos trabalhadores da Lotaçor foram regularizados, garante governo dos Açores

O Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) pagou esta segunda-feira o salário de fevereiro aos trabalhadores da empresa pública Lotaçor, informou o secretário regional do Mar e das Pescas, garantindo que a situação “não se voltará a repetir”.

Segundo o secretário regional do Mar e das Pescas, Mário Rui Pinho, o “pequeno atraso” no pagamento dos ordenados aos trabalhadores da Lotaçor resultou de procedimentos administrativos relacionados com a transferência de verbas da Secretaria Regional das Finanças.

“A Secretaria Regional do Mar e das Pescas deu um conjunto de orientações ao conselho de administração da Lotaçor para trabalhar no sentido de fazer um conjunto de reformas, quer ao nível da despesa, quer ao nível da receita”, explicou Mário Rui Pinho aos jornalistas, nas Lajes do Pico, no primeiro dia de uma visita estatutária do executivo à ilha do Pico.

Segundo a RTP/Açores, foram mais de 200 os trabalhadores da Lotaçor que estiveram com os vencimentos em atraso. Os ordenados de fevereiro deveriam ter sido pagos na sexta-feira, dia 27. Mário Rui Pinho explicou que a situação deveu-se ao facto de, no âmbito da receita, ter havido por parte da Assembleia Legislativa Regional uma orientação ao Governo, que “tem estado a negociar com as associações a forma como vai trabalhar a receita ao nível da prestação de serviços”.

“Ora, isso levou a uma negociação com a Secretaria [Regional] das Finanças no sentido de fazer um reforço do contrato programa da Lotaçor. Portanto, surge na sequência deste conjunto de negociações, um pequeno atraso que não se voltará a repetir. Está resolvido”, garantiu. O titular da pasta das pescas nos Açores referiu também que a Secretaria Regional assume o lapso e que o mesmo “não volta a ser repetido”.

A Lotaçor tem por missão “realizar todas as operações de primeira venda de pescado e respetivo controlo, criando – através da exploração das lotas e instalações e/ou equipamentos de refrigeração e congelação –, as condições necessárias à produção, distribuição e comercialização do pescado da Região Autónoma dos Açores (RAA)”.

Pode, ainda, exercer outras atividades relacionadas com o seu objeto principal, designadamente através da prestação de serviços à atividade das embarcações de pesca, segundo informação disponibilizada na página da Internet da empresa pública regional.