UEFA coloca três clubes da LALIGA entre os principais atores económicos da Europa

Assim, o Real Madrid lidera a classificação europeia em receitas totais com 1,184 mil milhões de euros, seguido pelo FC Barcelona, que atinge 989 milhões, consolidando a sua recuperação. Também figura o Atlético de Madrid, que se mantém no grupo de referência europeu, com pouco mais de 400 milhões de euros.

O documento reflete, além disso, uma tendência geral de crescimento no futebol continental. De acordo com a UEFA, as receitas agregadas do futebol europeu de clubes atingiram 28,6 mil milhões de euros em 2024 e poderão ultrapassar os 30 mil milhões pela primeira vez. Este impulso é resultado do aumento dos direitos audiovisuais, bilhética e acordos comerciais.

Juntamente com esta evolução do negócio, o relatório também aponta que a Premier League continua à frente das restantes competições europeias em volume de receitas. No entanto, o próprio contexto estrutural explica grande parte desta diferença em comparação com o caso da Espanha, uma vez que o mercado britânico é maior em termos de PIB, população e poder de compra, com um impacto especialmente visível no domínio audiovisual.

Sobre este ambiente regulatório e financeiro, esta semana, durante o Financial Times Business of Football Summit, realizado em Londres, o presidente da LALIGA, Javier Tebas, destacou os efeitos que as novas regras introduzidas na Inglaterra em matéria de controlo económico poderiam gerar.

«As novas regras vão trazer mais inflação e mais problemas. Uma regra de ‘fair play’ que não leva em conta as despesas não serve“, alertou. Para Tebas, a ausência de critérios sólidos sobre avaliações pode tensionar o mercado: ”Se não for estabelecido um valor de mercado, vamos caminhar para a Itália dos anos 90 e a Espanha dos anos 2000… É preciso que as operações tenham uma racionalidade económica”.

Neste mesmo contexto, Tebas referiu-se à situação do Manchester City, envolvido num processo da Premier League por 115 alegadas violações das regras financeiras, ainda sem resolução. «Sim, é um fracasso, mas não só porque já dura há três anos, mas porque, quando o processo foi iniciado, era por infrações cometidas durante dez anos. Outros clubes estão a ser sancionados com pontos, mas a impunidade que existe com o City ninguém compreende e eu falo com muitos clubes ingleses», afirmou. Acrescentou ainda: «Isso enfraquece uma instituição… Quando se tem estas situações, gera-se incerteza e isso prejudica a imagem da instituição».

Com estas premissas, a sustentabilidade económica volta a posicionar-se como um elemento central do panorama do futebol europeu, um âmbito em que a LALIGA se consolidou como referência. O sistema de controlo económico aplicado em Espanha impulsionou o equilíbrio orçamental, a disciplina nas despesas e a viabilidade a longo prazo, permitindo que os clubes espanhóis mantenham contas saudáveis, mesmo num cenário de crescentes assimetrias entre competições.