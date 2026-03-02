Academia Local

Universidade do Minho “inova” no ensino público” com duplas licenciaturas

Economia+Gestão, Gestão+Negócios Internacionais, Economia+Negócios Internacionais, Física+Química e Matemática+Física. São estas as primeiras licenciaturas duplas da Universidade do Minho.

Campus de Gualtar da Universidade do Minho, em Braga

A Universidade do Minho (UMinho) vai disponibilizar cinco licenciaturas duplas no concurso nacional de acesso em 2026/27, designadamente em Economia+Gestão, Gestão+Negócios Internacionais e Economia+Negócios Internacionais. A instituição garante que “é a primeira do ensino público” a fazê-lo e com o objetivo de preparar os estudantes para “um mercado competitivo e em rápida transformação”.

No final da formação, cada estudante obterá dois diplomas de licenciatura “reconhecidos a nível nacional e europeu“, explana a universidade minhota que assegura tratar-se de “uma novidade no ensino superior público”.

Além das três licenciaturas duplas na área da economia, cada uma com quatro anos de duração, a UMinho vai disponibilizar formação em Física+Química e Matemática+Física, ambas de cinco anos.

“Estas combinações exclusivas de licenciaturas valorizam a inovação pedagógica, a interdisciplinaridade, a eficiência”, assinala a instituição minhota, num comunicado. Estas licenciaturas, detalha, “estão alinhadas com modelos internacionais e preparam perfis com formações mais ricas para um mercado competitivo e em rápida transformação”.

Universidade do Minho

É o caso da licenciatura dupla Economia+Gestão que, assinala, “combina de forma exigente o rigor analítico da economia com as competências de decisão e liderança da gestão, integrando fundamentos quantitativos com estratégia, finanças, marketing e operações”.

Já o curso de Economia+Negócios Internacionais articula o rigor analítico e quantitativo com a compreensão aplicada dos mercados globais e das estratégias de internacionalização.

A instituição vai realizar, a 7 de março, uma sessão de esclarecimento sobre estas licenciaturas no campus de Azurém, em Guimarães, apesar de a formação estar prevista acontecer no campos de Gualtar, em Braga.

Entretanto, a UMinho encontra-se a divulgar a sua oferta educativa no espaço digital e presencialmente em dezenas de agrupamentos e escolas secundárias.

