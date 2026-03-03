20 anos depois, Renascença ganha nova identidade: “Sempre Nunca Igual.”

"Na rádio, no digital ou em podcast, a Renascença reinventou-se. O novo logo é a nossa perceção de mudança que hoje partilhamos com todos", explica Pedro Leal, diretor geral de produção da rádio.

A Renascença estreia esta quarta-feira a sua nova identidade visual e sonora, 20 anos após a última atualização. “Sempre Nunca Igual.” é a nova assinatura da rádio do Grupo Renascença Multimédia e pretende refletir que a Renascença é hoje muito mais do que rádio.

“Ao longo dos últimos dez anos, a Renascença reinventou-se na rádio, no digital, no vídeo, no podcast e no humor — área em que os novos conteúdos se tornaram um sucesso e aproximaram ainda mais a marca dos ouvintes. A nova identidade agora apresentada materializa essa mudança e lança o desafio para o futuro. Inovar continuamente em todas as plataformas, mantendo o equilíbrio entre leveza e credibilidade, diversão e confiança, humor e rigor informativo”, afirma a rádio, em comunicado.

“O novo logo é a confirmação desta mudança iniciada há dez anos. Hoje a Renascença está mais leve, mais divertida, mais irreverente, mais próxima, interativa e sempre livre. Na rádio, no digital ou em podcast, a Renascença reinventou-se. O novo logo é a nossa perceção de mudança que hoje partilhamos com todos”, explica Pedro Leal, diretor geral de produção da Rádio Renascença.

“Esta é uma mudança sustentada. O que é que nós fizemos? Nós mudámos o canal, introduzimos as mudanças, nomeadamente estamos mais perto das pessoas, criámos novos produtos, novas plataformas. Isto é a síntese daquilo que nós percecionamos da mudança que fizemos. Portanto, em vez de mudar a identidade, e depois fazer a mudança de conteúdos, mudámos o conteúdo todo — há 10 anos que estamos neste processo — e hoje podemos dizer que somos uma nova Renascença“, diz ao +M.

​

O diretor geral de produção da Renascença espera que esta nova identidade perdure. “ A última [imagem] demorou 22 anos e ainda hoje era uma imagem atual. Espero que esta, que acredito que nos projeta muito bem para o futuro, aguente essa projeção”, resume.

Nesse sentido, a nova identidade gráfica procura refletir que “a Renascença está diariamente em transformação”. “Hoje a Renascença torna essa transformação mais visível. ​Juntos, somos a Renascença, sempre nunca igual”, concretiza ainda.

José Luís Ramos Pinheiro, administrador do grupo Renascença, concretiza, em declarações ao +M, que “no atual ecossistema digital em que há uma enorme concorrência de mensagens, aquelas que vingam são aquelas que se diferenciam e às quais o público reconhece a qualidade suficiente para ser uma alternativa a outras coisas que já conhecem. Fazer tudo igual é a pior receita para o sucesso. É a melhor receita para o insucesso”.

No caso da Renascença, “este ‘Sempre Nunca Igual.’ quer refletir precisamente essa necessidade, essa indispensabilidade de diferenciação com qualidade e com a capacidade de chegar às pessoas nas suas diferentes circunstâncias”, explica.

De uma forma mais geral, aponta que as várias rádios do grupo também têm vindo a mudar nos últimos anos, antecipando uma novidade “do ponto de vista dos conteúdos muito interessante e inovadora” nos próximos dois meses na RFM, além da radionovela “Cataplana de Paixão”.

No entanto, descarta mudanças a nível de imagem noutras marcas de rádio além desta mais recente.“Este logo da Renascença é uma imagem que tinha cerca de 20 anos. Foi bem feita porque ela resistiu bem até aqui, mas achámos que ela agora precisava de evoluir para um outro patamar. Não é o caso da Mega, que continua a ter um logo extremamente atual. Nós não renovamos por renovar. Não fazemos por fazer. Fazemos quando achamos que é útil fazê-lo por qualquer motivo, como achámos que agora era necessário para a Renascença”, conclui.

Por sua vez João Lobo, diretor de marketing e comunicação do Grupo Renascença Multimédia, aponta que “este processo de renovação da Renascença é já longo”. É um trabalho de um grupo que conhece a história por detrás de uma marca tão querida e reconhecida, que se afirma precisamente por um inconformismo e impulso para renascer diariamente“, considera no mesmo comunicado.

A nova identidade esteve a cargo da agência criativa Nossa. “Fomos desafiados a repensar a identidade da Renascença vinte anos depois do último rebranding. Vinte anos é muito tempo para uma marca de comunicação. O país mudou, o consumo mudou, a velocidade mudou. Felizmente, a Renascença também“, explica Nuno Cardoso, partner e chief creative officer da agência​.

“’Sempre Nunca Igual.’ nasce daí. Não é um slogan decorativo. É uma atitude. A ideia de uma marca que mantém a sua base, mas que não se repete. Que não se acomoda. Que experimenta. Que arrisca. E, sobretudo, que se mantém livre. E hoje, no contexto mediático em que vivemos, isso não é um detalhe. É uma promessa poderosa”, esclarece o responsável.

A acompanhar a nova imagem visual, está uma nova identidade sonora, uma atualização da grelha e uma campanha publicitária multimeios, presente em TV, OOH, imprensa e digital. Com criatividade da Nossa e planeamento estratégico de meios da Mindshare, a campanha quer reforçar, com humor e cumplicidade, a ligação emocional que existe entre a rádio e quem a acompanha diariamente.

(artigo atualizado às 19h50, com as declarações de José Luís Ramos Pinheiro)