5 coisas que vão marcar o dia

Esta terça-feira é dia de prestação de contas do ano de 2025 para a operadora Nos e a construtora Mota-Engil. Ainda por cá, BBVA, Abanca, BCP e Santander são ouvidos sobre o “cartel da banca” na Assembleia da República e a reforma da lei laboral volta à discussão na Comissão Permanente da Concertação Social. Já uma delegação da Comissão de Economia e Coesão Territorial desloca-se a Estocolmo.

Reforma da lei laboral volta à discussão na Comissão da Concertação Social

A reforma da lei do trabalho volta à discussão esta terça-feira, na reunião da Comissão Permanente da Concertação Social, presidida pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Rosário Palma Ramalho. O encontro tem lugar no Conselho Económico Social no Palácio das Laranjeiras, em Lisboa.

Bancos ouvidos no Parlamento sobre o “cartel da banca”

A partir das 14h30 desta terça-feira a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública no Parlamento vai, no âmbito do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do Chega, ouvir responsáveis do Abanca Portugal e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), sobre o cartel da banca. Seguem-se depois os conselhos de administração do Banco Santander Totta (15h30) e do Banco Millenium BCP (17h00).

Nos divulga resultados anuais

A operadora Nos presta esta terça-feira contas relativas ao ano de 2025, depois de em 2024 ter atingido “os melhores resultados de sempre”, tendo lucrado 273,1 milhões de euros, um crescimento superior a 50%. “O resultado líquido cresceu 18,3% para 112,5 milhões de euros”, segundo avançou a empresa, no documento publicado a 26 de fevereiro de 2025 pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Mota-Engil apresenta resultados anuais

A construtora Mota-Engil apresenta esta terça-feira os resultados anuais relativos a 2025, depois de, em 2024, ter registado o melhor resultado de sempre com um lucro de 123 milhões de euros, mais 8% do que em 2023. Na altura, a empresa reviu em alta os objetivos para os próximos cinco anos.

Delegação da Comissão de Economia e Coesão Territorial em Estocolmo

Esta terça e quarta-feira uma delegação da Comissão de Economia e Coesão Territorial, sob a coordenação do seu presidente, o deputado Pedro Coimbra (PS), realiza uma visita de trabalho a Estocolmo e a Uppsala. Estão previstas reuniões com as Comissões de Finanças e de Indústria e Comércio do Parlamento sueco, e com a secretária de Estado das Finanças, Lybeck Lilja. O programa contempla ainda encontros com o governador do Condado de Uppsala, Jan Stefan Attefall, e com diversas entidades empresariais.