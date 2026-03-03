Andersen assessora a WSS Tech na integração nas operações da Colliers em Portugal

A Andersen assessorou a WSS Tech, consultora independente especializada em Design & Build, WorkTech, Workplace Strategy, e soluções técnicas para projetos imobiliários, no processo de negociação e conclusão da sua integração nas operações da Colliers em Portugal, empresa global diversificada de serviços profissionais e de gestão de investimentos imobiliários.

Esta integração representa “um passo estratégico relevante para ambas as organizações, reforçando as capacidades conjuntas nas áreas de Arquitetura, Design & Build, Workplace Strategy e soluções tecnológicas aplicadas ao ambiente de trabalho, num contexto de crescente sofisticação e exigência do mercado imobiliário”, segundo comunicado do escritório.

A equipa da WSS Tech tem um percurso em consultoria imobiliária, tendo assessorado cerca de uma centena de clientes e desenvolvido mais de 160.000 m² de projetos ao longo de apenas cinco anos de atividade.

No âmbito desta operação, a Andersen acompanhou a WSS Tech ao longo de todo o processo de negociação e conclusão da integração. A equipa da Andersen envolvida na operação foi composta pelos sócios Mariana Abreu e Gonçalo Cid e o advogado Tomás Antunes.

De acordo com Gonçalo Cid, sócio da Andersen “A integração da WSS Tech na Colliers em Portugal, constitui um passo de evolução importante para os nossos clientes, permitindo-lhes reforçar capacidades, criar escala e acelerar o seu posicionamento num mercado imobiliário cada vez mais exigente e integrado.”