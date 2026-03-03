“As pessoas já não olham para o género quando querem promover alguém”. Ouça o Podcast Advocatus

No sexto episódio do Podcast Advocatus, o jornalista Frederico Pedreira entrevistou Carmo Sousa Machado, sócia da Abreu Advogados e uma figura pioneira na advocacia portuguesa. Foi a primeira mulher managing partner de uma sociedade de advogados em Portugal e também a primeira chairwoman, quebrando barreiras num setor historicamente dominado por homens. Em debate esteve o seu percurso, os desafios da liderança e uma análise ao setor no que toca à igualdade de género.

Na rubrica Quid Juris, um segmento que pretende clarificar situações jurídicas, atuais e diárias, falamos sobre seguros, as alterações climáticas e quando os consumidores ficam desprotegidos. Para explicar que cuidados devem os consumidores ter no momento de fazer um seguro, contamos com a participação do sócio da Antas da Cunha Ecija Rui de Amorim Mesquita.

Por fim, na rubrica Negócio Fechado destacamos alguns dos principais negócios que marcaram o mercado no último mês e tentamos perceber as dificuldades dos assessores jurídicos na operação.