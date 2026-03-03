Audiências: SIC recupera liderança por duas décimas

Na informação, a CNN Portugal segura a liderança, com a vantagem de uma décima para a SIC Notícias e de 1,1 ponto percentual para o Now.

A SIC reconquistou a liderança das audiências em janeiro, ao vencer por duas décimas a TVI. Em média, mostra a análise da Dentsu para o +M, a estação apresenta uma audiência média de 313 mil telespectadores, mais cerca de cinco mil do que a estação da Media Capital. O segundo mês do ano foi então ganho pelo canal da Impresa, com um share de 14,3%, enquanto a TVI se situou nos 14,1%.

A RTP1, com um share de 10,9%, foi acompanhada em média por 237 mil telespectadores e a RTP2, com um share de 0,6%, por perto de 14 mil telespectadores.

Analisando por faixas horárias, a RTP1 recuperou o período das 7h30 às 12h e também a faixa das 18h às 20h. A SIC lidera das 12h às 14h e das 20h às 24h, tal como em janeiro, e a TVI segurou o horário das 14h às 18h e das 24h em diante.

No ranking dos programas mais vistos, e ao contrário do habitual, é um reality-show, o Secret Story — Os concorrentes, que ocupa a primeira posição. Segue-se então o futebol, com o jogo Portugal X Espanha, para a final Euro 2026 de futsal, transmitido pela RTP1, e novamente Secret Story, da TVI. Das 15 posições, sete são de programas da TVI, cinco da RTP1 e três da SIC.

Na informação, a CNN Portugal segura a liderança, com a vantagem de uma décima para a SIC Notícias e de 1,1 ponto percentual para o Now. Surge então a CNN Portugal com uma audiência média de 68 mil telespectadores, a SIC Notícias 66 mil e a o Now com 43 mil, uma vantagem de 16 mil telespectadores em relação à RTP Notícias.

Na primeira posição, e como habitualmente, está a CMTV, acompanhada em média por 144 mil telespectadores. No ranking dos programas mais vistos, destaque ainda para a Globo, Star Channel, Star Movies, Hollywood e TVI Reality.

O jogo Futsal — Liga Dos Campeões Benfica X Sporting, do Canal 11, e o Jornal Do Dia 19:00, da SIC Notícias, são as exceções, num ranking de programas preenchido na totalidade pela CMTV.

Nota Técnica para a produção da Analise Evolutiva e Mensal

Dados: Yumi / Caem_TV Fonte: Mediamonitor/ GFK

Outros: Vídeo, DVD, VHS, Blu-Ray, Satélite, Consolas, unmatch (além dos 150 canais medidos e o time-shift com um delay de sete dias), plataforma dos operadores (video-clube, jogos)

Aud. Total: Percentagem de indivíduos que contactaram um canal, pelo menos uma vez.

Aud. Média: Audiência provável que contacta com o canal em qualquer momento do período respetivo.

Tempo médio despendido: Média do tempo que cada indivíduo contactado despendeu com um canal num determinado período.

Share Aud.: Percentagem de tempo que é despendido a ver um dado canal relativamente ao tempo total de visão do meio (televisão) num determinado período.

Top produzido para programas “Net” (TeleReport), com duração superior a três minutos. Audiência corresponde à média ponderada das partes do programa. Não são considerados como programas: Sorteios e Tempo de Antena.