Televisão

Audiências: SIC recupera liderança por duas décimas

Na informação, a CNN Portugal segura a liderança, com a vantagem de uma décima para a SIC Notícias e de 1,1 ponto percentual para o Now.

A SIC reconquistou a liderança das audiências em janeiro, ao vencer por duas décimas a TVI. Em média, mostra a análise da Dentsu para o +M, a estação apresenta uma audiência média de 313 mil telespectadores, mais cerca de cinco mil do que a estação da Media Capital. O segundo mês do ano foi então ganho pelo canal da Impresa, com um share de 14,3%, enquanto a TVI se situou nos 14,1%.

A RTP1, com um share de 10,9%, foi acompanhada em média por 237 mil telespectadores e a RTP2, com um share de 0,6%, por perto de 14 mil telespectadores.

Analisando por faixas horárias, a RTP1 recuperou o período das 7h30 às 12h e também a faixa das 18h às 20h. A SIC lidera das 12h às 14h e das 20h às 24h, tal como em janeiro, e a TVI segurou o horário das 14h às 18h e das 24h em diante.

No ranking dos programas mais vistos, e ao contrário do habitual, é um reality-show, o Secret Story — Os concorrentes, que ocupa a primeira posição. Segue-se então o futebol, com o jogo Portugal X Espanha, para a final Euro 2026 de futsal, transmitido pela RTP1, e novamente Secret Story, da TVI. Das 15 posições, sete são de programas da TVI, cinco da RTP1 e três da SIC.

Na informação, a CNN Portugal segura a liderança, com a vantagem de uma décima para a SIC Notícias e de 1,1 ponto percentual para o Now. Surge então a CNN Portugal com uma audiência média de 68 mil telespectadores, a SIC Notícias 66 mil e a o Now com 43 mil, uma vantagem de 16 mil telespectadores em relação à RTP Notícias.

Na primeira posição, e como habitualmente, está a CMTV, acompanhada em média por 144 mil telespectadores. No ranking dos programas mais vistos, destaque ainda para a Globo, Star Channel, Star Movies, Hollywood e TVI Reality.

O jogo Futsal — Liga Dos Campeões Benfica X Sporting, do Canal 11, e o Jornal Do Dia 19:00, da SIC Notícias, são as exceções, num ranking de programas preenchido na totalidade pela CMTV.

Nota Técnica para a produção da Analise Evolutiva e Mensal
Dados: Yumi / Caem_TV Fonte: Mediamonitor/ GFK
Outros: Vídeo, DVD, VHS, Blu-Ray, Satélite, Consolas, unmatch (além dos 150 canais medidos e o time-shift com um delay de sete dias), plataforma dos operadores (video-clube, jogos)
Aud. Total: Percentagem de indivíduos que contactaram um canal, pelo menos uma vez.
Aud. Média: Audiência provável que contacta com o canal em qualquer momento do período respetivo.
Tempo médio despendido: Média do tempo que cada indivíduo contactado despendeu com um canal num determinado período.
Share Aud.: Percentagem de tempo que é despendido a ver um dado canal relativamente ao tempo total de visão do meio (televisão) num determinado período.

Top produzido para programas “Net” (TeleReport), com duração superior a três minutos. Audiência corresponde à média ponderada das partes do programa. Não são considerados como programas: Sorteios e Tempo de Antena.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Audiências: SIC recupera liderança por duas décimas

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Edifício Impresa
Media
Impresa pressiona CMVM a decidir sobre OPA até 11 de março

Entrada dos italianos da MFE no capital da dona da Sic já só está dependente de uma decisão do regulador dos mercados. Sem uma resposta positiva, a operação cai.

Alberto Teixeira,

Negócios +M
Media Capital quer levar CNN para Espanha

Pouco mais de quatro anos após o lançamento da CNN Portugal, a Media Capital estuda o lançamento da CNN em Espanha. Estarão a ser equacionadas parcerias.

Carla Borges Ferreira,

José Bourbon-Ribeiro

O preço dos afetos

Aprender a não reagir ao acaso seria um primeiro sinal importante para o novo Chefe de Estado. Nem todas as polémicas merecem o comentário presidencial, e nem todo o microfone demanda uma resposta.

José Bourbon-Ribeiro,