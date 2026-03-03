Betclic Young Lions Portuga. Conheça o júri do “Tribunal Criativo”

Conheça os jurados da 30ª edição dos Young Lions. A presidência de cada categoria é assumida por duplas ex-Young Lions, que venceram as primeiras edições nacionais nas respetivas áreas.

Já está nomeado o júri do Betclic Young Lions Portugal 2026, dando início à primeira fase da 30.ª edição da competição. No ano que assinala três décadas de participação portuguesa nas Young Lions Competitions, o processo de avaliação volta a reunir profissionais das várias áreas da indústria, com a particularidade de que a presidência de cada categoria é assumida por duplas ex-Young Lions, que venceram as primeiras edições nacionais nas respetivas áreas.

“Profissionais cujo percurso passou por este palco, regressam agora com experiência acumulada num ciclo que se completa, para simbolicamente ‘vestir a toga‘”, aponta a organização.

Painel de jurados do Betclic Young Lions Portugal 2026:

Imprensa/Outdoor: João Coutinho e Tiago Guedes (presidentes do júri); Catalina Cadena (McCann Lisbon); Ivo Purvis (Dentsu Creative Portugal); José Bomtempo (Bar Ogilvy); Julliano Bertoldi (BBDO); Maria João Andrade (VML); Sérgio Gomes (Uzina); Miguel Durão (Stream & Tough Guy); Ana Duarte (Público); Ricardo Malaquias (Betclic).

Filme: Ricardo Marques e Márcio Martins (presidentes do júri); Catalina Cadena (McCann Lisbon); Ivo Purvis (Dentsu Creative Portugal); José Bomtempo (Bar Ogilvy); Julliano Bertoldi (BBDO); Maria João Andrade (VML); Sérgio Gomes (Uzina); Miguel Durão (Stream & Tough Guy); Marina Ramos (RTP); Nuno Alberto (78); Ricardo Malaquias (Betclic).

Digital: Carlos Sampaio e Tiago Varandas (presidentes do júri); Carolinne Tavares (VML); Duarte Pires (Duall Studio); Filipa Dornellas (O Escritório); Margarida Pedreira (Havas Lisboa); Vasco Teixeira-Pinto (NOSSA™); Gustavo Otto (Publicis); André Moreira (Cooprativa); Ricardo Malaquias (Betclic).

Design: Catarina Antunes e Hugo Carrapatoso (presidentes do júri); Miguel Viana (Unlock Brands); Alejandra Jaña (Freelancer); Diogo Potes (Studio Potes); Helder Pombinho (VML Branding); Armando Gomes (Fuel); Carlos Rosa (IADE); Ricardo Malaquias (Betclic).

Media: Ricardo Frade e Francisco Pombo (presidentes do júri); Marta Machado (Mediagate); Elisabete Soares (Caetsu); Luís Gomes (Havas Media); Pedro Medeiros Gomes (Arena); Sónia Santos (Nova Expressão); Jorge Francisco (Dentsu); Ricardo Ferreira (Universal McCann); Rui Menaia (Omnicom Media Group); Maria Calado (Publicis); Rui Pinto (Wavemaker); Joana Miguel (Essence Mediacom); António Mendes (RFM); Ricardo Malaquias (Betclic).

Marketing: Bruno Rio e Tiago Talone (presidentes do júri); Ricardo Torres Assunção (APAN); Carlos Martins (BMW); Diogo Castro (Vila Galé); Filipa Afonso (Lidl); Mónica Gonçalves (Nestlé); Mónica Sousa (Ikea); Miguel Magalhães (Nos Cinemas); Ricardo Malaquias (Betclic).

Relações Públicas: Rita Delgado (presidente do júri); José Franco (Corpcom); Marlene Gaspar (Llorente y Cuenca); Inês Simões (Ageas); Isabel Borges Carvalho (Global Press); Teresa Figueira (Central de Informação); Paula Ramos (Atrevia); Sónia Pereira (Companhia das Soluções); Carla Borges Ferreira (+M); Ricardo Malaquias (Betclic).

Esta edição especial, que assume o conceito de “Tribunal Criativo”, conta novamente com o apoio institucional do Turismo de Portugal, com o patrocínio da Delta Cafés, Galp, Nos, Worten e da Betclic, enquanto naming sponsor.

As candidaturas decorrem até 9 de março. Após a avaliação inicial, o júri irá selecionar 70 jovens profissionais para o bootcamp, momento decisivo da competição e que se realiza de 10 a 14 de abril. Posteriormente, os 14 vencedores vão representar Portugal no Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions, em junho.