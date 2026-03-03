Catarina Correia Soares integra o quadro de sócios da Lopes Barata

A Lopes Barata & Associados anuncia a promoção de Catarina Correia Soares a sócia, reforçando a aposta da sociedade na prática de Direito do Trabalho.

Advogada no escritório desde 2015, Catarina Correia Soares coordena e lidera a área de Laboral.Com experiência transversal em todo o espetro do Direito do Trabalho, destaca-se particularmente no contencioso laboral, representando empregadores e trabalhadores — incluindo quadros superiores e administradores — em processos de elevada complexidade.

Para além da vertente contenciosa, assessora regularmente empresas em matérias como regimes de trabalho híbrido, políticas de recursos humanos, estruturas remuneratórias, processos disciplinares, auditorias de compliance e due diligences laborais em operações societárias. É membro da APODIT – Associação Portuguesa de Direito do Trabalho e da EELA – European Employment Lawyers Association.

Fundada em 2008, a Lopes Barata & Associados é uma boutique de direito empresarial com especialização em Direito do Trabalho, distinguida como Law Firm of the Year – Equality Plan nos Iberian Lawyer Labour Awards 2026 e como Best Practice Labour Advisory na edição de 2025. A equipa foi ainda reconhecida pelo diretório Leaders League como “Valuable Practice”, distinção que incluiu reconhecimento individual de Catarina Correia Soares.

A propósito desta promoção, Diogo Lopes Barata, Managing Partner, afirma: “a entrada da Catarina no quadro de sócios é um reconhecimento absolutamente merecido do seu percurso, da liderança da equipa laboral e da qualidade técnica que imprime em todos os assuntos que acompanha. A sua visão estratégica e abordagem prática refletem plenamente o posicionamento da Lopes Barata & Associados e serão determinantes para a próxima fase de crescimento da sociedade.”

Com esta promoção, a sociedade reforça a sua estrutura e consolida uma prática laboral orientada para soluções estratégicas, rigorosas e alinhadas com a realidade empresarial dos seus clientes.