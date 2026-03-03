Seguradoras

CFO da Generali Tranquilidade sai para a Helvetia em Itália

Stefano Flori volta a Itália, para a seguradora Helvetia, após seis anos à frente das finanças da Generali Tranquilidade em Portugal. A companhia ainda não tem substituto formalizado.

O até agora CFO da Generali Tranquilidade, Stefano Flori, é o novo chief financial officer do Grupo Helvetia Itália. Em funções a partir de 2 de março, o gestor substitui Michelangelo Avello que, após exercer o cargo desde 2015 e assumir em 2023 também a liderança da direção Vida, passa agora a desempenhar a função de chief life officer. Fonte da Generali disse a ECOseguros que ainda não existe um substituto formalizado para ocupar o cargo de CFO em Portugal.

Stefano Flori foi para Milão para ser CFO da Helvetia Itália. Esteve seis anos na Generali em Portugal e acompanhou a integração da Tranquilidade, Açoreana e Liberty na seguradora italiana.

Flori passará igualmente a integrar o executive committee da companhia. A sua chegada, segundo comunicado oficial, dará “um contributo decisivo para a plena implementação da nova estratégia e do plano de criação de valor que orienta a evolução do grupo no mercado italiano”.

Com uma longa experiência no Grupo Generali, em que teve responsabilidades por operações em Turquia, Bélgica e Espanha, assumiu, em 2020, o cargo de CFO da Generali Seguros em Portugal, tendo liderado a integração da Generali existente, com o Tranquilidade, Açoreana e mais recentemente a Liberty. Anteriormente, esteve na Ergo, Bain & Company e Deloitte.

O grupo Helvetia em Itália obteve um volume de prémios de 900 milhões de euros em 2024. Pertence ao grupo que foi formalmente fundido com a Baloise em 5 de dezembro de 2025, quando a Helvetia Holding Ltd e a Baloise Holding Ltd, ambas suíças, concluíram a fusão jurídica e criaram uma nova entidade única chamada Helvetia Baloise Holding com prémios anuais conjuntos superiores a 22 mil milhões de euros.

