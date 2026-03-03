Claude sobe ao topo da Apple Store após braço de ferro com Trump. Plataforma sofreu quebras de serviço

A plataforma de inteligência artificial da Anthropic, Claude, esteve temporariamente offline, na segunda-feira, devido a problemas de instabilidade. Mais de dois mil utilizadores denunciaram interrupções nos serviços, que a empresa justificou com uma “procura sem precedentes”, mas também “erros elevados” em alguns serviços. Entretanto, as operações normais já foram restabelecidas.

A interrupção afetou os utilizadores do chatbot Claude, mas também o serviço de produção de código Claude Code.

As interrupções coincidem com o facto de o Claude ter chegado ao top do ranking da App Store da Apple, mas também pela polémica com o Presidente norte-americano. Donald Trump decidiu, na sexta-feira, que todas as agências federais do país para eliminarem gradualmente a utilização da tecnologia da Anthropic.

O braço de ferro entre a Anthropic e o Pentágono assenta na forma sobre como os modelos de IA da empresa podem ser utilizados em contextos militares. A startup recusou-se a flexibilizar as salvaguardas contratuais que proíbem o uso da sua tecnologia de IA na vigilância doméstica em larga escala ou em armas autónomas sem supervisão humana. As autoridades da Defesa classificaram, assim, a empresa como um “risco governamental para a cadeia de abastecimento”, o que veio complicar a sua relação com parceiros governamentais.

Ao arrepio da resistência do Governo, o interesse público pelo Claude aumentou e o chatbot alcançou a primeira posição no ranking de aplicações gratuitas da App Store da Apple nos EUA no final de sábado. E manteve-se perto do topo nos dias seguintes, ultrapassando concorrentes que dominavam o mercado há muito tempo, como o ChatGPT da OpenAI.

Os executivos da Anthropic celebraram o aumento de procura, mas alertam que o crescimento a longo prazo dependerá da resolução das restrições de infraestruturas e da definição do papel da empresa nos mercados empresarial e governamental. Por isso, os engenheiros da Anthropic estão agora a trabalhar em soluções para fortalecer as infraestruturas.