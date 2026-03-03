Defesa e aeroespacial puxam por lucros da Thales

A Thales registou resultados líquidos das operações continuadas de 1.675 milhões de euros no ano passado, um aumento de 66% face ao ano anterior, fruto de uma subida das vendas do setor de defesa e aeroespacial, para um total de 22.136 milhões de euros, segundo o relatório e contas da empresa divulgado esta terça-feira.

Patrice Caine classifica o ano de 2025 como “muito bom”. E explica porquê. “A entrada de encomendas ultrapassou a marca dos 25 mil milhões de euros pelo segundo ano consecutivo, um recorde para o Grupo, o que confirma a forte dinâmica comercial, a excelência do nosso portfólio de produtos e soluções e a confiança dos nossos clientes e parceiros. Este desempenho permite à Thales beneficiar de uma carteira de encomendas sem precedentes e assegura uma visibilidade excecional para os próximos anos”, diz o presidente e CEO da companhia, citado no relatório e contas.

“As vendas superam agora os 22 mil milhões de euros, com um crescimento orgânico de 8,8% em 2025. Este dinamismo reflete-se numa melhoria substancial da rentabilidade do Grupo, com o EBIT a subir 14% de forma orgânica, facto que demonstra a excelência da Thales na execução operacional, bem como os nossos planos de melhoria da competitividade. Por fim, graças à solidez do seu modelo de negócio, a Thales gerou um fluxo de caixa líquido recorde de quase 2,6 mil milhões de euros em 2025”, detalha.

Em termos geográficos, as vendas registaram um “crescimento robusto tanto nos mercados maduros (+7,8% em termos orgânicos), com um desempenho notável na Europa continental, excluindo a França (+20,4% em termos orgânicos)”, refere a Thales. Os mercados emergentes contabilizaram uma subida de 12,9%, em termos orgânicos.

No segmento aeroespacial, as vendas totalizaram 5.910 milhões de euros, uma subida de 8% face a 2024 (+8,7% a taxas de câmbio e escopo constantes). “Esse sólido progresso reflete, em particular, o crescimento orgânico de dois dígitos do negócio de aviação em 2025, com forte impulso em todas as atividades, tanto no setor civil quanto no militar”, aponta a empresa.

Na Defesa, as vendas atingiram 12.234 milhões de euros, um aumento de 11,5% em relação a 2024 (+12,2% a taxas de câmbio e escopo constantes). Em 2025, a Thales continuou seus esforços para aumentar a capacidade de produção a fim de atender à forte procura em todas as linhas de produtos. Sistemas terrestres e aéreos, como radares de superfície e sistemas de mísseis antiaéreos, contribuíram particularmente para o sólido desempenho em 2025″, destaca a companhia.

Já no segmento cyber & digital as vendas em termos orgânicos recuaram 0,9%, para 3.952 milhões de euros.

Outlook para 2026: subida de 6-7% nas vendas

A empresa, que opera em Portugal e que tem em marcha um plano para a contratação de mais de 200 trabalhadores para um total de 600, mantém uma perspetiva otimista para 2026 em termos de resultados.

No seu outlook para este ano aponta uma subida em termos orgânicos das vendas entre 6-7%, para resultados entre 23,3 mil milhões e 23,6 mil milhões de euros, bem como uma melhoria da margem EBIT ajustada, para entre 12,6% e 12,8%, uma subida entre 20 a 40 pontos face a 2025.

Para o negócio do espaço as perspetivas de crescimento são “favoráveis” ​​nas áreas de Observação, Exploração e Ciência, Navegação e telecomunicações civis e militares. “O ano de 2026 beneficiará da contribuição de contratos fechados no final de 2024 e em 2025, como o contrato da fase inicial do IRIS2 [a futura constelação de satélites de internet da União Europeia, prevista para estar operacional até 2030]. A margem EBIT ajustada do negócio espacial deverá continuar a sua trajetória de crescimento, conforme planeado”, pode ler-se no relatório e contas.

O setor da Defesa irá beneficiar de um nível de encomendas “histórico”. Este ano o segmento deverá continuar uma “forte procura”, impulsionada pelo aumento dos orçamentos de defesa nas regiões onde a Thales opera.

A empresa antecipa igualmente o aumento do investimento, que no ano passado se cifrou nos 746 milhões de euros, embora sem antecipar uma meta.