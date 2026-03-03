Fusões e aquisições “vão manter momentum” apesar de geopolítica e tarifas, diz Oliver Wyman

O mercado global de fusões e aquisições vai “manter o momentum” este ano, apesar do contexto de tensão geopolítica e das tarifas de Donald Trump. É esta a expectativa da consultora internacional Oliver Wyman, que explica o movimento com o fluxo de negócios anunciados sem estarem concluídos, capital disponível para investimento e “dinâmicas regulatórias mais flexíveis”.

Na perspetiva da consultora de gestão, o M&A europeu entrou em 2026 com um “dinamismo renovado”, até porque o valor das transações na região cresceu cerca de 12%, atingindo aproximadamente 800 mil milhões de dólares (683 mil milhões de euros), à medida que os investidores redirecionam capitais para o Velho Continente.

“Embora a volatilidade deva manter-se elevada em 2026, com a geopolítica, as taxas de juro e as tarifas ainda incertas, é certo que os argumentos a favor da consolidação em muitos setores europeus continuam fortes”, lê-se no relatório European M&A Outlook enviado ao ECO.

Para o mercado nacional, os especialistas não se comprometem com muitas previsões, depois de o último ano ter sido marcado por fortes quedas em número e um recorde em valor à boleia da banca – ou de um caso especial no setor bancário. Depois da venda do Novo Banco aos franceses do grupo BPCE, não se preveem transações relevantes entre os bancos, como salienta Rodrigo Pinto Ribeiro, senior advisor da Oliver Wyman na Península Ibérica.

“No entanto, alguns bancos de menor dimensão e instituições não bancárias podem tornar-se alvos de aquisição, e existe também potencial para alguma consolidação entre os intermediários de crédito”, antevê Rodrigo Pinto Ribeiro.

Embora o mercado português seja impulsionado, em grande parte, por transações de pequeno e médio porte, os fundamentos que sustentam a realização de negócios permanecem inalterados: balanços patrimoniais sólidos, acesso contínuo a financiamento e uma necessidade estratégica clara de escala, tecnologia e eficiência operacional. Rodrigo Pinto Ribeiro Senior advisor da Oliver Wyman

Augusto Baena, partner de Telecomunicações, Media e Tecnologia (TMT) da Oliver Wyman, prevê que a atividade de M&A em Portugal, de um modo geral, “se mantenha resiliente” em 2026 e com uma “trajetória estável a moderadamente positiva” quer valor (preço das empresas) quer em volume (número de negócios).

Volume de transações na Europa por setor alvo da aquisição

Fonte: Dealogic / Oliver Wyman

Em termos de setores, a consultora espera que Portugal acompanhe as principais tendências europeias, sobretudo em áreas como a tecnologia, a energia e os transportes. Sustentado por uma série de vantagens, como localização geográfica estratégica, custos de energia competitivos em comparação com o resto da Europa e investimento “contínuo” nas redes de fibra ótica e 5G, o país deverá manter o “interesse de investidores estratégicos e financeiros”.

As infraestruturas digitais deverão continuar a ser um foco importante, uma vez que Portugal continua a posicionar-se como um centro estratégico para cabos submarinos, centros de dados e plataformas de conectividade”, diz Augusto Baena. Augusto Baena Partner da Oliver Wyman

Com os data centers surgem, em simultâneo, as necessidades energéticas. “A energia também deverá permanecer ativa, especialmente em ativos relacionados com as energias renováveis e a transição energética. A forte base renovável de Portugal e as ambições de descarbonização a longo prazo tornam o setor atrativo para a consolidação e o reequilíbrio seletivo das carteiras”, assinala o consultor Augusto Baena.

A mesma lógica de procura de “eficiência, escala e modernização” por parte das empresas levará a atividade de ativos logísticos e de mobilidade, gerando dinamismo nos transportes. “No geral, o tom para Portugal continua construtivo. Embora as condições macroeconómicas globais continuem a moldar a confiança dos investidores, o país beneficia da estabilidade política, de um posicionamento estratégico claro em infraestruturas digitais e energéticas e de uma integração crescente nas redes industriais e de conectividade europeias”, refere o partner de TMT da Oliver Wyman.

Os 10 temas-chave das negociações

A análise da consultora de gestão identifica ainda 10 temas-chave de negociação a nível mundial. Entre os assuntos mencionados, emerge um padrão que está (estará) no centro das fusões e aquisições europeias em 2026: consolidação, escala e alocação de capital mais precisa. Assim, fica a ideia de que as equipas de gestão recorrem ao M&A para consolidar mercados fragmentados e reformular portefólios, alinhando-os com oportunidades de crescimento, necessidades de resiliência e considerações regulatórias e de soberania.