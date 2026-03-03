“Guerra” aberta na Universidade Nova de Lisboa? Veja aqui a entrevista ao reitor na íntegra

Há cinco meses no cargo de reitor da Universidade Nova de Lisboa, Paulo Pereira enfrenta agora a sua primeira polémica ao estar a obrigar as várias faculdades a terem um nome em português. Em entrevista ao ECO — a primeira com profundidade desde que as críticas começaram a ganhar volume –, o responsável explica a sua decisão e assegura que ouviu os diretores antes de emitir o despacho. Deixa também um recado à School of Business and Economics: uma possível cisão traria mais perdas do que ganhos.

Veja aqui a entrevista na íntegra em vídeo: