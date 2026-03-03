Formação

“Guerra” aberta na Universidade Nova de Lisboa? Veja aqui a entrevista ao reitor na íntegra

Reitor justifica despacho que obriga unidades orgânicas a terem nome em português com regime jurídico do ensino superior. Em entrevista ao ECO, garante que ouviu diretores e não esperava polémica.

Há cinco meses no cargo de reitor da Universidade Nova de Lisboa, Paulo Pereira enfrenta agora a sua primeira polémica ao estar a obrigar as várias faculdades a terem um nome em português. Em entrevista ao ECO — a primeira com profundidade desde que as críticas começaram a ganhar volume –, o responsável explica a sua decisão e assegura que ouviu os diretores antes de emitir o despacho. Deixa também um recado à School of Business and Economics: uma possível cisão traria mais perdas do que ganhos.

Veja aqui a entrevista na íntegra em vídeo:

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

“Guerra” aberta na Universidade Nova de Lisboa? Veja aqui a entrevista ao reitor na íntegra

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Entrevista

“Há coesão rarefeita” na Nova de Lisboa, mas reitor descarta reduzir autonomia

Isabel Patrício, Diogo Simões, Hugo Amaral,

Reitor da Universidade Nova de Lisboa garante que receios de que tenciona reduzir autonomia das diferentes faculdades são infundados, mas avisa que há trabalho a fazer para melhorar coesão.