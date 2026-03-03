Há “amplo apoio” na Europa aos ataques a Teerão, diz secretário-geral da NATO

O secretário-geral da NATO afirmou esta terça-feira que os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão contam com um “amplo apoio” da Europa.

“Percebi claramente que a eliminação da capacidade nuclear, a neutralização da capacidade de mísseis balísticos, bem como o desaparecimento de [o líder supremo iraniano] Ali Khamenei, são aplaudidos por muitos dos meus colegas na NATO”, afirmou Mark Rutte, em conferência de imprensa, em Skopje, na Macedónia do Norte.

A Aliança Atlântica “não está envolvida”, garantiu o responsável, considerando que todos estão melhor depois da morte do ayatollah. “Penso que estamos todos melhor agora que está morto e as capacidades nucleares e balísticas [do Irão] estão a ser atingidas e reduzidas gradualmente”, salientou, ao lado da Presidente macedónia, Gordana Siljanovska Davkova.

No domingo, a NATO anunciou que ia ajustar o posicionamento das suas forças para garantir a segurança dos 32 Estados-membros face a “potenciais ameaças”, tais como mísseis balísticos ou drones provenientes do Irão e da região, “ou de outras regiões”. Mark Rutte destacou o “apoio facilitador fundamental” que os aliados estão a prestar aos Estados Unidos, apesar de não fazerem parte da campanha militar desse país e de Israel contra o Irão.

“O que estamos a ver é que muitos aliados estão a prestar um apoio facilitador fundamental que não faz parte da campanha, mas que tem a ver com o acesso logístico. Por exemplo, o sistema Patriot espanhol na Turquia”, indicou. O secretário-geral da NATO lembrou que essa bateria antiaérea espanhola “já há dez anos defende interesses fundamentais dos Estados Unidos na Turquia, através do sistema Patriot”.

A NATO “compromete-se a defender cada centímetro do território aliado, independentemente da origem da ameaça”, disse, indicando que os comandantes militares da Aliança “trabalham dia após dia nisso, utilizando uma abordagem de 360 graus, que inclui qualquer ameaça proveniente do terrorismo”.

“A NATO não está diretamente envolvida, mas sejamos absolutamente claros. O que está a acontecer aqui? O Irão está prestes a adquirir capacidade nuclear e capacidade de mísseis balísticos, o que representa uma ameaça não só para a região do Médio Oriente, mas também uma ameaça existencial para Israel. Também representa uma ameaça para nós, aqui na Europa”, adiantou.

Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para “eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano”, e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas. Portugal, França, Alemanha e Reino Unido condenaram os ataques iranianos a países vizinhos.