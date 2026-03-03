Sociedades

Há uma nova fusão no mercado de advocacia. New Legal PMC by Ejaso é o novo player

As sociedades de advogados PMC e Ejaso avançaram com uma parceria entre os dois escritórios, passando a operar sob a marca de New Legal PMC by Ejaso.

As sociedades de advogados PMC e Ejaso avançaram com uma parceria entre os dois escritórios, passando a operar sob a marca de New Legal PMC by Ejaso. A PMC foi fundada por Francisco José Martins, Jorge Pracana e Marco António Costa.

“A parceria com a Ejaso, escritório espanhol de referência com mais de 250 profissionais, rede de 12 escritórios na Península Ibérica e presença internacional consolidada em 7 países, combina conhecimento local com uma forte vocação internacional, acompanhando os seus clientes com proximidade, excelência técnica e compromisso estratégico“, referem nas redes sociais.

Em Portugal, operam em Lisboa e Vila Nova de Gaia, possuindo ainda parceiras com escritórios em Luanda e Maputo. Em desenvolvimento está uma parceria no Brasil. “Prestamos assessoria jurídica rigorosa e inovadora, alinhada com os desafios de um mundo cada vez mais global e em constante transformação”, assumem.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Há uma nova fusão no mercado de advocacia. New Legal PMC by Ejaso é o novo player

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

“As pessoas já não olham para o género nas promoções”

Advocatus,

No sexto episódio a sócia da Abreu Advogados Carmo Sousa Machado fala-nos do seu percurso pioneiro na liderança de uma firma. Na rubrica Quid Juris falamos sobre seguros com Rui de Amorim Mesquita.