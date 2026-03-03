Há uma nova fusão no mercado de advocacia. New Legal PMC by Ejaso é o novo player

As sociedades de advogados PMC e Ejaso avançaram com uma parceria entre os dois escritórios, passando a operar sob a marca de New Legal PMC by Ejaso. A PMC foi fundada por Francisco José Martins, Jorge Pracana e Marco António Costa.

“A parceria com a Ejaso, escritório espanhol de referência com mais de 250 profissionais, rede de 12 escritórios na Península Ibérica e presença internacional consolidada em 7 países, combina conhecimento local com uma forte vocação internacional, acompanhando os seus clientes com proximidade, excelência técnica e compromisso estratégico“, referem nas redes sociais.

Em Portugal, operam em Lisboa e Vila Nova de Gaia, possuindo ainda parceiras com escritórios em Luanda e Maputo. Em desenvolvimento está uma parceria no Brasil. “Prestamos assessoria jurídica rigorosa e inovadora, alinhada com os desafios de um mundo cada vez mais global e em constante transformação”, assumem.