HM Hospitales, Huawei e TRC anunciam na MWC a abertura de um showroom tecnológico para o setor da saúde

A HM Hospitales e a Huawei, juntamente com a TRC como parceira tecnológica, anunciaram durante o Mobile World Congress (MWC) de Barcelona a inauguração de um showroom tecnológico global.

Este espaço, localizado no CUHMED, o Centro Universitário HM de Ciências da Saúde da Universidade Camilo José Cela, contará com uma sala de exposição tecnológica, um laboratório de anatomia com avatar interativo, uma sala de simulação clínica, uma sala de conferências e diferentes áreas comuns conectadas.

O showroom integrará soluções tecnológicas próprias e de terceiros, com aplicação real no âmbito da saúde. O objetivo é facilitar a validação de novas soluções tecnológicas em ambientes clínicos reais, bem como impulsionar o desenvolvimento conjunto de iniciativas de saúde digital.

No âmbito desta colaboração, a Huawei e a TRC fornecerão a tecnologia e os serviços para realizar casos de uso e testes de conceito, enquanto a HM Hospitales se encarregará da validação dos casos de uso para que possam ser estendidos como um projeto real.

De acordo com as empresas, a colaboração assinada enquadra-se na visão comum de avançar para plataformas tecnológicas integradas que eliminem barreiras, facilitem a interoperabilidade entre sistemas médicos e permitam um acesso ágil e seguro aos dados por parte de equipas multidisciplinares. Tudo isto, com um compromisso firme e transversal com o cumprimento da regulamentação em vigor em matéria de proteção de dados, cibersegurança e inteligência artificial.