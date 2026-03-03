Direto Irão ataca embaixada dos EUA na Arábia Saudita e base no Bahrein
Estados Unidos pedem retirada imediata de cidadãos de 15 países do Médio Oriente após escalada com Irão. Por cá, PS exige esclarecimentos sobre autorização de uso da base das Lajes.
Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para “eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano”, e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.
Pelo menos 555 pessoas morreram no Irão desde o início dos ataques, segundo a organização humanitária Crescente Vermelho iraniano. O Exército dos Estados Unidos confirmou a morte de seis militares norte-americanos.
Siga aqui os últimos desenvolvimentos da crise no Médio Oriente.
