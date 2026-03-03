Mais carros de luxo nas estradas portuguesas. Vendas da Tesla sobem mais de 100%
Construtores como a Lamborghini, Bentley ou Aston Martin fecharam o mês de fevereiro com resultados que duplicam ou quase duplicam os números de 2025.
O segmento de luxo e ultra-luxo voltou a dar sinais de vitalidade em fevereiro no que diz respeito aos automóveis de ligeiros. Segundo dados da ACAP – Associação Automóvel de Portugal, ainda que num mercado de pequena dimensão, várias marcas de topo registaram movimentos relevantes face ao mesmo mês de 2025. Foi também o mês em que se viu uma subida de mais de 100% da Tesla e da MG e de 70% na Opel. Em sentido contrário, a Porsche cai quase 30%, a Renault quase 37% e a Dacia 60%.
No segmento de ultra-luxo, dependente de entregas pontuais e operações pontuais, foram matriculadas menos de 30 unidades:
- A Lamborghini passou de uma para cinco unidades matriculadas.
- A Bentley duplicou as vendas de três para seis.
- A Aston Martin cresceu de três para cinco unidades.
- Em sentido inverso, a Maserati recuou de sete para duas unidades.
- Ferrari e Rolls-Royce não registaram qualquer matrícula em fevereiro. No mesmo mês do ano passado tinham contabilizado uma unidade cada.
- A Alpine destacou-se na lista dos mais vendidos. Passou de uma para nove unidades.
Líderes do segmento premium mantêm-se
No segmento premium, de maior escala, as marcas tradicionais explicam por que se mantêm tradicionais:
- A Mercedes-Benz matriculou 1.451 ligeiros de passageiros, uma diferença de apenas duas unidades em relação às 1.449 unidades de fevereiro de 2025.
- A BMW cresceu 3,5%, para 1.295 unidades.
- A Porsche caiu 28%, vendeu 113 unidades em 2025 contra os 157 de 2025.
- A Audi avançou 15,6%, para 355 matrículas.
- A Lexus aumentou 18,4%, para 58 unidades.
- A BYD cresceu 32,7%, para 467 unidades.
- A MG cresceu 187,7%, passando das 301 unidades para as 866.
- A Tesla matriculou 1.160 veículos em fevereiro, mais 112% do que as 547 unidades registadas no mesmo mês de 2025.
A MG e a Tesla destacam-se neste segmento com subidas acima dos 100% e, no caso da marca norte-americana, coloca-a lado a lado com as principais marcas tradicionais do segmento premium, Mercedes-Benz e BMW, depois de um 2025 de queda e antes de avançar para uma estratégia de baixar os preços do modelo Y, que agora chega ao mercado ainda mais simples.
No segmento médio, responsável pela maioria das matrículas, o líder manteve-se líder:
- A Peugeot mantém-se como a marca mais matriculada do mercado nacional, apesar de uma ligeira erosão. Vendeu 2.425 unidades, menos 1,2% do que no ano anterior.
- A Opel disparou 70,3%, passando de 753 para 1.282 unidades, aproximando-se do top 3.
- A Citroën cresceu 38,1%, para 1.167 unidades.
- A Nissan aumentou 22,6%, para 1.189 unidades.
- A Volkswagen cresceu 12,8%, para 1.126 unidades.
- A Renault sofre uma quebra relevante. Caiu 36,8%, para 1.056 unidades.
- A Dacia regista a maior contração entre as marcas de volume. As matrículas recuaram 60,2%, de 1.556 para 619 unidades.
- A Toyota desceu 10,5%, para 947 unidades.
- Marcas asiáticas ganham espaço. A BYD cresceu 32,7%, para 467 unidades e a Hyundai passou de 393 matrículas em 2025 para 385 este ano.
Os números mostram um líder resiliente, apesar da ligeira queda e uma marca, entre as tradicionais, a Opel, a reforçar quota de mercado. A Citröen também tem uma subida expressiva numa categoria, o dos passageiros, que sobe 5,5%. Em contraciclo está a Renault, que com uma queda de mais de 30% perde peso num segmento onde tinha forte implantação. No mesmo sentido vai a Dacia, que teve a maior queda do mês – 60,2%, passando de mais de mil unidades matriculadas para 619.
Ao todo, em fevereiro foram matriculados 23.408 carros, mais 419 do que em igual período em 2025, em todas as categorias. O crescimento representa um aumento de 1,8% e é a categoria dos ligeiros de passageiros o motor da subida. Em fevereiro de 2026 registou-se um aumento de 5,5%, para 20.541 unidades vendidas. Pelo contrário, os ligeiros de mercadorias caíram 25,3%, para 2.223 unidades. Os pesados cresceram 16,7%, mas, como o mercado do segmento de ultra-luxo, representam um número baixo de vendas. Foram matriculadas 644 unidades, mais 16,7% do que há um ano.
Veja aqui os números, marca a marca:
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.