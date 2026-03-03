Automóveis

Mais carros de luxo nas estradas portuguesas. Vendas da Tesla sobem mais de 100%

 Lina Santos,

Construtores como a Lamborghini, Bentley ou Aston Martin fecharam o mês de fevereiro com resultados que duplicam ou quase duplicam os números de 2025.

Carros LamborghiniEPA/IDREES MOHAMMED


O segmento de luxo e ultra-luxo voltou a dar sinais de vitalidade em fevereiro no que diz respeito aos automóveis de ligeiros. Segundo dados da ACAP – Associação Automóvel de Portugal, ainda que num mercado de pequena dimensão, várias marcas de topo registaram movimentos relevantes face ao mesmo mês de 2025. Foi também o mês em que se viu uma subida de mais de 100% da Tesla e da MG e de 70% na Opel. Em sentido contrário, a Porsche cai quase 30%, a Renault quase 37% e a Dacia 60%.

No segmento de ultra-luxo, dependente de entregas pontuais e operações pontuais, foram matriculadas menos de 30 unidades:

  • A Lamborghini passou de uma para cinco unidades matriculadas.
  • A Bentley duplicou as vendas de três para seis.
  • A Aston Martin cresceu de três para cinco unidades.
  • Em sentido inverso, a Maserati recuou de sete para duas unidades.
  • Ferrari e Rolls-Royce não registaram qualquer matrícula em fevereiro. No mesmo mês do ano passado tinham contabilizado uma unidade cada.
  • A Alpine destacou-se na lista dos mais vendidos. Passou de uma para nove unidades.

Líderes do segmento premium mantêm-se

No segmento premium, de maior escala, as marcas tradicionais explicam por que se mantêm tradicionais:

  • A Mercedes-Benz matriculou 1.451 ligeiros de passageiros, uma diferença de apenas duas unidades em relação às 1.449 unidades de fevereiro de 2025.
  • A BMW cresceu 3,5%, para 1.295 unidades.
  • A Porsche caiu 28%, vendeu 113 unidades em 2025 contra os 157 de 2025.
  • A Audi avançou 15,6%, para 355 matrículas.
  • A Lexus aumentou 18,4%, para 58 unidades.
  • A BYD cresceu 32,7%, para 467 unidades.
  • A MG cresceu 187,7%, passando das 301 unidades para as 866.
  • A Tesla matriculou 1.160 veículos em fevereiro, mais 112% do que as 547 unidades registadas no mesmo mês de 2025.

A MG e a Tesla destacam-se neste segmento com subidas acima dos 100% e, no caso da marca norte-americana, coloca-a lado a lado com as principais marcas tradicionais do segmento premium, Mercedes-Benz e BMW, depois de um 2025 de queda e antes de avançar para uma estratégia de baixar os preços do modelo Y, que agora chega ao mercado ainda mais simples.

No segmento médio, responsável pela maioria das matrículas, o líder manteve-se líder:

  • A Peugeot mantém-se como a marca mais matriculada do mercado nacional, apesar de uma ligeira erosão. Vendeu 2.425 unidades, menos 1,2% do que no ano anterior.
  • A Opel disparou 70,3%, passando de 753 para 1.282 unidades, aproximando-se do top 3.
  • A Citroën cresceu 38,1%, para 1.167 unidades.
  • A Nissan aumentou 22,6%, para 1.189 unidades.
  • A Volkswagen cresceu 12,8%, para 1.126 unidades.
  • A Renault sofre uma quebra relevante. Caiu 36,8%, para 1.056 unidades.
  • A Dacia regista a maior contração entre as marcas de volume. As matrículas recuaram 60,2%, de 1.556 para 619 unidades.
  • A Toyota desceu 10,5%, para 947 unidades.
  • Marcas asiáticas ganham espaço. A BYD cresceu 32,7%, para 467 unidades e a Hyundai passou de 393 matrículas em 2025 para 385 este ano.

Os números mostram um líder resiliente, apesar da ligeira queda e uma marca, entre as tradicionais, a Opel, a reforçar quota de mercado. A Citröen também tem uma subida expressiva numa categoria, o dos passageiros, que sobe 5,5%. Em contraciclo está a Renault, que com uma queda de mais de 30% perde peso num segmento onde tinha forte implantação. No mesmo sentido vai a Dacia, que teve a maior queda do mês – 60,2%, passando de mais de mil unidades matriculadas para 619.

Ao todo, em fevereiro foram matriculados 23.408 carros, mais 419 do que em igual período em 2025, em todas as categorias. O crescimento representa um aumento de 1,8% e é a categoria dos ligeiros de passageiros o motor da subida. Em fevereiro de 2026 registou-se um aumento de 5,5%, para 20.541 unidades vendidas. Pelo contrário, os ligeiros de mercadorias caíram 25,3%, para 2.223 unidades. Os pesados cresceram 16,7%, mas, como o mercado do segmento de ultra-luxo, representam um número baixo de vendas. Foram matriculadas 644 unidades, mais 16,7% do que há um ano.

Veja aqui os números, marca a marca:

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares
Para si
Trabalho
Desemprego em mínimos de mais de 20 anos. Emprego cresce

Taxa de desemprego situou-se em 5,6%, valor igual ao de dezembro e o mais baixo desde meados de 2002. Já em termos homólogos, houve um recuo de 0,7 pontos percentuais, indica o INE.

Isabel Patrício,

Corporate
Vallis compra cerâmica Costa Verde com 320 trabalhadores

Depois de adquirir a Ceramirupe em Alcobaça, o fundo portuense comprou 83,5% da empresa de porcelanas Costa Verde, fundada em Vagos em 1992.

Fátima Castro,

Economia
Inflação na Zona Euro sobe para 1,9% em fevereiro

A taxa de variação homóloga da inflação aumentou em fevereiro para 1,9%, de acordo com a estimativa rápida do Eurostat. Em janeiro tinha sido de 1,7%. Pressão mais alta no preço dos serviços.

André Veríssimo,