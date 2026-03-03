Nova SBE, Sonae e EDP juntam-se para reforçar compromisso com liderança feminina

Seis dias, vários líderes de diferentes setores e um objetivo: incentivar a liderança feminina. Será assim a semana imersiva que juntará no campus da Nova SBE, a partir de 8 de março, as participantes do “Women Up”, programa criado em parceria com a EDP e a Sonae, que combina coaching, mentoria e tecnologia para promover o caminho delas até ao topo.

“A Nova SBE Executive Education, a EDP e a Sonae reafirmam o seu compromisso de longo prazo com a promoção da equidade e desenvolvimento da liderança feminina para cargos de gestão de topo, assinalando o Dia Internacional da Mulher com uma iniciativa pioneira no âmbito do programa internacional ‘Women Up’. O dia 8 de março fica marcado pelo início da semana imersiva presencial do programa“, salienta a escola liderada por Pedro Oliveira, numa nota enviada às redações.

O “Women Up” foi lançado no último ano e consiste num programa de um ano que combina coaching executivo, mentoria, aprendizagem imersiva e tecnologia para responder aos desafios que se colocam às mulheres na jornada até ao topo, nomeadamente os estereótipos de género.

Dirige-se a profissionais com mais de 15 anos de experiência, com, pelo menos, cinco anos de gestão de equipas, e com ambição de alcançar cargos C-Level.

Segundo já tinha explicado ao ECO, o CEO da Formação de Executivos da Nova SBE, Pedro Brito, este programa é composto por módulos online e uma semana imersiva no campus da referida faculdade, em Carcavelos. Os módulos online arrancaram em novembro, estando agora prevista para este mês a tal semana imersiva.

“O arranque da semana imersiva do Women Up é assinalado com uma experiência conceptual que simboliza os percursos não lineares da liderança: human labyrinth“, detalha a Nova SBE.

“Contando com a participação de dez líderes de vários setores de atividade, a dinâmica inspirada na metodologia human library promove, num formato intimista e experiencial, conversas próximas com as participantes do programa“, é explicado.

“Cada convidado partilha um momento decisivo do seu percurso profissional, refletindo sobre os desafios enfrentados, as decisões críticas e as aprendizagens que moldaram a sua trajetória. O objetivo é criar um espaço seguro de escuta ativa, reflexão e inspiração, ativando desde o primeiro momento a narrativa do programa: liderança com autenticidade, consciência e impacto”, observa ainda a Nova SBE.

Entre as dez líderes, estarão Silvia Bechmann (CEO da Mercedes PT), Isabel Vaz (CEO da Luz Saúde), Ricardo Parreira (founder e ex-CEO da PHC Software), e Cláudia Lourenço (general manager da Procter & Gamble Portugal).

“O arranque da semana imersiva marca um momento decisivo do ‘Women Up’, em que teoria e prática se encontram. Mais do que celebrar, queremos proporcionar experiências que transformem a liderança feminina em impacto real, para as organizações, para a sociedade e para as próprias líderes. O nosso compromisso com a equidade é contínuo e estruturado, e cada momento do programa reforça essa visão”, afirma Pedro Brito.