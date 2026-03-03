Novos radares aceleram receita com multas para 87 milhões de euros

As receitas provenientes de multas do Código da Estrada cresceram 22,8%, de 70,6 milhões de euros em 2024 para 86,9 milhões de euros no ano passado. Ainda assim, ficaram abaixo do valor inicialmente inscrito no Orçamento do Estado para 2025, que previa receitas de 99,2 milhões.

Segundo escreve o Jornal de Notícias (acesso pago), que cita dados da síntese da execução orçamental do ano passado, esta subida foi impulsionada por um aumento expressivo da fiscalização rodoviária e pela entrada em funcionamento de novos radares e sistemas automáticos de controlo de velocidade.

No ano passado, a fiscalização rodoviária aumentou 26,5% em relação a 2024, com destaque para a atuação da Guarda Nacional Republicana (GNR), cuja fiscalização através do Sistema Nacional de Controlo de Velocidade (SINCRO) registou um aumento excecional de 193,5%.

Como o ECO noticiou em fevereiro, o Estado vai investir um total superior a 2,5 milhões de euros na compra de radares de controlo de velocidade para a PSP e para a GNR. A Micotec Eletrónica e a GMTEC foram as duas empresas selecionadas para o fornecimento de um total de 85 radares.