Padaria Gleba pede dez anos para pagar dívidas

A Gleba está a pedir mais tempo aos credores para pagar as suas dívidas, que ascendem a mais de 12 milhões de euros. Só dessa forma é que padaria artesanal fundada por Diogo Amorim diz que conseguirá salvaguardar mais de 230 postos de trabalho e um negócio que deverá faturar mais de 13 milhões este ano.

Conhecida pelo método artesanal no fabrico do pão, a Gleba conta atualmente com 24 lojas na região da Grande Lisboa (14 das quais espalhadas pela capital), correspondendo ao triplo dos espaços que tinha em 2022, e emprega mais de 230 trabalhadores.

No plano especial de recuperação (PER) que apresentou junto do tribunal na semana passada, a empresa reconhece que nem tudo correu bem no plano de expansão dos últimos anos. O passivo triplicou desde 2021. Razão pela qual se confronta agora com muitos problemas de liquidez e dificuldades em honrar os seus compromissos financeiros. E já tem alguns dos credores à perna — Santander e Bankinter colocaram ações de execução contra a Gleba nos últimos meses.

“Durante o ano de 2024, a Gleba continuou o seu projeto de expansão reforçando o crescimento da marca, com a abertura de 12 (doze) novas lojas, o que implicou um elevado investimento. Contudo, registaram-se atrasos na execução e no arranque de algumas dessas novas lojas, bem como custos de instalação superiores aos previstos. Além disso, os resultados de algumas das novas lojas ficaram aquém do esperado, sendo que a maior complexidade logística e o reforço das equipas agravaram as necessidades de fundo de maneio da Gleba”, conta no PER.

“Apesar da consolidação da marca e da expansão alcançada, a conjugação destes fatores tem vindo a pressionar a tesouraria da Gleba, originando constrangimentos de liquidez e de solvabilidade de curto prazo”, acrescenta.

Embora o PER preveja que os credores recuperem 100% do capital, a Gleba pede um perdão dos juros de mora e ainda uma extensão dos prazos de reembolso.

Em relação aos credores comuns, que reclamam perto de nove milhões de euros e onde se incluem os bancos, a padaria fundada em 2016 por Diogo Amorim quer dez anos para o cumprimento integral das suas responsabilidades.

“Apenas desta forma será possível à Gleba salvaguardar todos os postos de trabalho, manter-se em atividade e continuar a ser uma empresa com perspetivas de crescimento”, dramatiza a padaria no PER, que ainda terá de ser aprovado pelos credores.

“Para isso, no imediato, será necessário reestruturar o passivo através da criação de novos planos de pagamento, que sejam exequíveis e compatíveis com a capacidade de geração de cash flow da empresa”, acrescenta.

Segundo a Gleba, um cenário de liquidação da empresa seria muito mais prejudicial para os credores. Não só porque implicaria o fim da atividade e a desvalorização dos ativos, mas também porque teria de pagar 420 mil euros em indemnizações aos trabalhadores.

A Gleba também deve cerca de 340 mil euros aos acionistas: Diogo Amorim é o fundador e maior acionista da empresa com 65% do capital, enquanto os restantes 35% estão nas mãos do empresário António Carrapatoso (14%) e da filha, Marta (21%), desde 2019. O PER prevê o pagamento destes créditos, mas só o cumprimento integral do plano.

Para este ano, a Gleba espera uma faturação superior a 13 milhões de euros, devendo crescer até aos 15 milhões em 2029. Mas neste período as contas continuarão no vermelho: os prejuízos deverão ascender a 630 mil euros este ano. Só em 2032 é que a padaria prevê resultados positivos.

A Gleba salienta no PER que também já avançou com medidas internas para a racionalização dos custos, como a internalização de algumas tarefas, como a limpeza das lojas e o processamento salarial.