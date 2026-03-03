PLMJ assessora Verdane em venda de participação na Cleanwatts
A equipa da PLMJ que apoiou a private equity europeia Verdane no desinvestimento na Cleanwatts foi liderada pelo sócio e co-coordenador de Corporate M&A Duarte Schmidt Lino.
A PLMJ assessorou a private equity europeia Verdane no desinvestimento na Cleanwatts, grupo tecnológico líder no desenvolvimento de comunidades de energia renovável em Portugal, através da venda de 100% da sua participação a um fundo de infraestruturas gerido pela DWS, uma das maiores gestoras de ativos do mundo.
“A operação prevê que a DWS injete cerca de 150 milhões de euros até 2030 para acelerar comunidades de energia em Portugal”, refere a firma em comunicado.
A equipa da PLMJ envolvida na operação foi liderada pelo sócio e co-coordenador de Corporate M&A Duarte Schmidt Lino e coordenada por Nuno Serrão Faria, tendo ainda contado com a participação de Luís Miguel Vasconcelos, João Rodrigues Duarte, André da Gama Loureiro, Isabel Côrte-Real e Madalena Doutel.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
PLMJ assessora Verdane em venda de participação na Cleanwatts
{{ noCommentsLabel }}