Portugal tem reservas energéticas para 93 dias de consumo
A ENSE indicou ainda que as importações portuguesas não têm exposição ao estreito de Ormuz "nas quantidades de mercadorias adquiridas e transportadas para o território nacional".
“Importa clarificar que, realmente, Portugal dispõe de reservas (cerca de 93 dias de consumo) para fazer face a um cenário de disrupção no normal funcionamento do país”, clarificou a ENSE – Entidade Nacional para o Setor Energético, em resposta à Lusa.
Contudo, ressalvou que as importações portuguesas não têm exposição ao estreito de Ormuz “nas quantidades de mercadorias adquiridas e transportadas para o território nacional”.
