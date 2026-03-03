Capital Verde

Portugal tem reservas energéticas para 93 dias de consumo

  • Lusa
  • 15:19

A ENSE indicou ainda que as importações portuguesas não têm exposição ao estreito de Ormuz "nas quantidades de mercadorias adquiridas e transportadas para o território nacional".

Portugal dispõe de reservas para 93 dias de consumo, num cenário de disrupção, indicou a ENSE, ressalvando que as importações nacionais não têm exposição a Ormuz nas quantidades de mercadorias adquiridas e transportadas.

Importa clarificar que, realmente, Portugal dispõe de reservas (cerca de 93 dias de consumo) para fazer face a um cenário de disrupção no normal funcionamento do país”, clarificou a ENSE – Entidade Nacional para o Setor Energético, em resposta à Lusa.

