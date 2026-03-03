Pub Lisboeta renova-se com Mercearia Pachecas

O Pub Lisboeta, no Príncipe Real, passa a designar-se O Pub Lisboeta Mercearia Pachecas. Depois de décadas como ponto de encontro ao final do dia, o espaço mantém o nome e acrescenta-lhe a curadoria da Mercearia Pachecas e uma nova estrutura de gestão liderada por Vera Bleck e Sara do Ó.

A mudança representa uma transição estratégica que procura preservar o legado construído ao longo dos anos, ao mesmo tempo que introduz uma oferta mais alargada. “Queremos que volte a ser o sítio onde se vai para um copo ao final do dia, mas também para almoçar ou petiscar, um sítio onde os amigos se encontram sem marcar e onde os fins de semana sabem a Lisboa. Estamos aqui para cuidar do que já existia e dar-lhe um novo brilho”, diz Vera Bleck.

Também Sara do Ó destaca a importância da continuidade. “O nosso compromisso é preservar esse legado, mantendo a identidade que sempre o distinguiu. O toque Pachecas chega apenas como um gesto discreto de continuidade, que soma, mas respeita aquilo que já existe e que merece permanecer”.

Com esta nova fase, o Pub Lisboeta Mercearia Pachecas passa a dispor de um menu diário que inclui almoços e petiscos, além da carta de cocktails e bebidas, que continua a ser assinada por Bruno Costa, barman e agora sócio do projeto.

O espaço funciona de terça-feira a domingo, entre as 12h00 e as 2h00, reforçando a disponibilidade tanto para almoço como para o período pós laboral e noturno.

A entrada da Mercearia Pachecas neste projeto surge na sequência da abertura da sua primeira morada em 2024, na Rua da Artilharia 1, nº 79, em Lisboa. Integrada na Ó Capital, holding empresarial fundada por Sara do Ó, a Mercearia Pachecas assenta num conceito simples descrito como from shelf to table. O modelo permite aos clientes escolher produtos expostos nas prateleiras e consumi-los no local, combinando retalho alimentar com restauração num ambiente informal. Ao estender este conceito ao Pub Lisboeta, a Mercearia Pachecas reforça a presença no eixo central de Lisboa e consolida a ligação a um dos bairros mais dinâmicos da cidade.