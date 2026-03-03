Redação do Diário de Notícias regressa ao centro de Lisboa

Já o estúdio, a administração e o departamento comercial vão ficar em Carnaxide, também em instalações do grupo Bel.

Dez anos após deixar o Marquês do Pombal, a redação do Diário de Notícias (DN) vai regressar ao centro de Lisboa. O jornal vai instalar-se num andar do Grupo Bel, de Marco Galinha, desta vez localizado na Rua Mouzinho da Silveira.

“A presente mudança dos locais de trabalho é fundamentada por razões organizativas, técnicas e económicas, visando uma maior proximidade física dos jornalistas aos centros de decisão e opinião, maior eficiência operacional e otimização dos recursos disponíveis, no atual contexto de funcionamento da empresa”, lê-se num comunicado interno, ao qual o +M teve acesso.

No novo espaço vão ficar perto de 50 jornalistas, do DN e também do Dinheiro Vivo. As revistas Men’s Health e Women’sHealth – que não passaram para a Notícias Ilimitadas, no verão de 2024 – bem como a administração, a direção comercial, a direção administrativa e financeira (DAF) e a direção de recursos humanos (DRH) vão também para instalações do grupo Bel, mas em Carnaxide.

É também neste espaço, nos arredores de Lisboa, que vai funcionar um novo estúdio, que será utilizado por todos os títulos. A saída das Torres de Lisboa, para onde o grupo foi em 2016, quando vendeu o edifício do Marquês do Pombal, estava a ser equacionada há cerca de um ano, após as últimas mudanças na estrutura acionista do grupo.

