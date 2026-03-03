Trabalho

Taxa de desemprego em mínimos de mais de 20 anos. Emprego volta a crescer

Taxa de desemprego situou-se em 5,6%, valor igual ao de dezembro e o mais baixo desde meados de 2002. Já em termos homólogos, houve um recuo de 0,7 pontos percentuais, indica o INE.

O mercado de trabalho português continua a dar sinais de estabilidade. De acordo com os dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa de desemprego manteve-se em 5,6%, o valor mais baixo desde meados de 2002. Já a população empregada aumentou face ao registado há um ano.

“A taxa de desemprego situou-se em 5,6%, valor igual ao de dezembro de 2025 e inferior ao de janeiro do mesmo ano em 0,7 pontos percentuais“, informa o gabinete de estatísticas, no destaque publicado esta manhã. É preciso recuar a fevereiro de 2002 para encontrar um valor tão baixo.

Importa detalhar que enquanto a taxa de desemprego se situou em 4,7% em janeiro (estável em cadeia e em termos homólogos), a taxa de desemprego jovem fixou-se em 18,2%, tendo descido 0,4 pontos percentuais face a dezembro e equivalendo ao “valor mais baixo desde abril de 2023, quando igualou aquele valor”.

Já a população empregada abrangeu cerca de 5,3 milhões de pessoas em janeiro, o que corresponde a uma diminuição em cadeia (de 0,3%) e a um aumento em termos homólogos (de 2,6%).

Com estas variações do emprego e desemprego, a população ativa recuou face a dezembro (0,2%), mas aumentou em comparação com o registado há um ano (1,8%), totalizando cerca de 5,6 milhões de pessoas. Por outro lado, a população inativa diminui tanto em cadeia, como em termos homólogos (0,3% e 1,8%, respetivamente), aponta o INE.

“A taxa de subutilização do trabalho situou-se em 9,6% e diminuiu em relação ao mês anterior (0,1 pontos percentuais) e ao mesmo mês do ano anterior (1,1 pontos percentuais)”, acrescenta o gabinete de estatísticas.

(Notícia atualizada às 11h30)

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Taxa de desemprego em mínimos de mais de 20 anos. Emprego volta a crescer

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Fábrica de Unicórnios arranca Engineers Hub com 10 startups

Ana Marcela,

As startups querem, em seis meses, criar 200 postos de trabalho. Já levantaram 12 milhões de euros. A ambição, admite o presidente da Ordem dos Engenheiros da Região Sul, é ver aí nascer um unicórnio.