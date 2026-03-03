Taxa de desemprego em mínimos de mais de 20 anos. Emprego volta a crescer

O mercado de trabalho português continua a dar sinais de estabilidade. De acordo com os dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa de desemprego manteve-se em 5,6%, o valor mais baixo desde meados de 2002. Já a população empregada aumentou face ao registado há um ano.

“A taxa de desemprego situou-se em 5,6%, valor igual ao de dezembro de 2025 e inferior ao de janeiro do mesmo ano em 0,7 pontos percentuais“, informa o gabinete de estatísticas, no destaque publicado esta manhã. É preciso recuar a fevereiro de 2002 para encontrar um valor tão baixo.

Importa detalhar que enquanto a taxa de desemprego se situou em 4,7% em janeiro (estável em cadeia e em termos homólogos), a taxa de desemprego jovem fixou-se em 18,2%, tendo descido 0,4 pontos percentuais face a dezembro e equivalendo ao “valor mais baixo desde abril de 2023, quando igualou aquele valor”.

Já a população empregada abrangeu cerca de 5,3 milhões de pessoas em janeiro, o que corresponde a uma diminuição em cadeia (de 0,3%) e a um aumento em termos homólogos (de 2,6%).

Com estas variações do emprego e desemprego, a população ativa recuou face a dezembro (0,2%), mas aumentou em comparação com o registado há um ano (1,8%), totalizando cerca de 5,6 milhões de pessoas. Por outro lado, a população inativa diminui tanto em cadeia, como em termos homólogos (0,3% e 1,8%, respetivamente), aponta o INE.

“A taxa de subutilização do trabalho situou-se em 9,6% e diminuiu em relação ao mês anterior (0,1 pontos percentuais) e ao mesmo mês do ano anterior (1,1 pontos percentuais)”, acrescenta o gabinete de estatísticas.

(Notícia atualizada às 11h30)