Taxa Euribor sobe a três e a 12 meses e desce a seis meses
Esta terça-feira, a taxa Euribor avançou para 2,035% a três meses e para 2,232% a 12 meses. Em sentido inverso, no prazo de seis meses, recuou para 2,120%.
A taxa Euribor subiu esta terça-feira a três e a 12 meses e desceu a seis meses em relação a segunda-feira. Com estas alterações, a taxa a três meses, que avançou para 2,035%, continuou abaixo das taxas a seis (2,120%) e a 12 meses (2,232%).
- A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, desceu para 2,120%, menos 0,011 pontos do que na segunda-feira.
- Em sentido contrário, no prazo de 12 meses, a taxa Euribor avançou para 2,232%, mais 0,003 pontos.
- A Euribor a três meses também subiu, ao ser fixada em 2,035%, mais 0,009 pontos do que na segunda-feira.
Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a dezembro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,77% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,85% e 25,09%, respetivamente.
Em 5 de fevereiro, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras, de novo, pela quinta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024. A próxima reunião de política monetária da instituição liderada por Christine Lagarde realiza-se em 18 e 19 de março em Frankfurt, Alemanha.
As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Taxa Euribor sobe a três e a 12 meses e desce a seis meses
{{ noCommentsLabel }}