Tekever abre centro de treino em Peniche e espera formar mais de 100 operadores de drones este ano

A Tekever abriu um centro de treino no concelho de Peniche para “reforçar de forma significativa a capacidade operacional da empresa em Portugal” assegurando “formação especializada para as equipas internas”. Funcionando em articulação com o centro já em atividade no Aeroporto de West Wales, no Reino Unido, a fabricante de drones espera formar “mais de uma centena de operadores este ano”.

“Este Centro de Treino representa um passo determinante para a consolidação da nossa capacidade operacional em Portugal. Permite-nos estabelecer uma metodologia consistente para transmitir a experiência adquirida no terreno, elevar os padrões de formação e desenvolver as equipas que operam e sustentam os nossos sistemas. Ao mesmo tempo, tira pleno partido do ambiente único que temos em Atouguia da Baleia para testar, validar e aperfeiçoar operações críticas“, afirma Arnaud Blanchard, head of operations da Tekever, citado em comunicado.

O centro localizado em Atouguia da Baleia, no concelho de Peniche, está “totalmente operacional desde o início de 2026”, tendo já recebido os primeiros formandos. “A infraestrutura integra salas de briefing e formação, componentes de aeronaves para treino prático e uma Ground Control Station (GCS) com acesso ao ATLAS, o software proprietário da empresa, permitindo uma aprendizagem aplicada e orientada para cenários reais”, detalha a empresa em comunicado.

O Centro possibilita a execução de “diferentes perfis de missão, incluindo operações além da linha de vista (BVLOS)”, explica a Tekever. Funcionando em articulação com o Centro de Treino já a operar no aeroporto de West Wales (Reino Unido), a expectativa é que “forme mais de uma centena de operadores este ano”.

O espaço, cujo valor de investimento não foi divulgado, é mais um investimento da companhia no mercado nacional onde tem presença nas Caldas da Rainha, Leiria, Lisboa, Porto e Aveiro.

A empresa tem vindo ainda a apostar no mercado britânico — tem em curso um plano de investimento de mais de 400 milhões de euros a cinco anos, com a abertura da quarta unidade neste mercado em Swindon prevista para este ano —, na Ucrânia e França. Os primeiros drones deverão começar a sair da unidade em Cahors antes do verão. Em França já têm 40 pessoas de um total de mais de 1.000 que fazem parte da companhia.