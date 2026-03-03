Verlingue junta parceiros e lança ecossistema de proteção para PME

A corretora de seguros Verlingue Portugal reforçou presença no mercado das pequenas empresas com o Rise Hub, uma plataforma de cinco produtos de seguros desenhados especificamente para negócios. O lançamento acontece numa altura em que os eventos climáticos extremos (como o comboio de tempestades que assolou Portugal), a pressão regulatória e a digitalização forçada colocam as pequenas, médias e pequenas empresas (PME) portuguesas sob ameaça.

De acordo com Verlingue, mais de 99,9% das empresas em Portugal são PMEs, sendo responsáveis por aproximadamente 80% do emprego no país. É neste contexto que a corretora pretende colmatar uma lacuna: empresas com exposição real ao risco, mas sem acesso a soluções de proteção adequadas à sua real escala e orçamento. O Rise Hub nasce então para preencher esse vazio, com cinco produtos – GroundUP, LevelUP, Metroville, RiseUP e VerlinkOO – desenvolvidos em parceria com diferentes seguradoras e estruturados para diferentes fases de maturidade do negócio das PME.

De acordo com comunicado da corretora, o Rise Hub é “um ecossistema empresarial criado para apoiar e start -ups, microempresas e PME no diagnóstico, análise e mitigação dos riscos do seu negócio”. Por isso, ter planos de continuidade operacional, proteção financeira ajustada e uma visão clara dos riscos específicos de cada setor e dimensão empresarial é essencial.

O GroundUP, criado em parceria com a Specialty Risks, mediadora do grupo de corretagem Costa Duarte, é destinado a promotores imobiliários, e serve para proteção dos adiantamentos pagos na fase inicial do projeto, para a indemnização em caso de incumprimento ou não conclusão da obra, ou alternativa à fiança bancária sem impacto no limite de crédito.

Já o LevelUP, criado em parceria com a AIG, é para advogados, consultores, construtores e promotores imobiliários, e integra soluções de Tax Insurance e M&A. A proteção de Tax Insurance cobre prejuízos decorrentes de interpretações divergentes da Autoridade Tributária (incluindo imposto, juros, penalizações e custos legais), já a de M&A (Fusões e Aquisições), garante proteção contra violações de garantias contratuais.

O Metroville, criado em parceria com a seguradora de caução Aserta, destina-se a empresas de administração de condomínios, e serve para garantir o cumprimento do orçamento aprovado, protegendo o condomínio contra falhas de pagamento dos condóminos, e ainda para viabilizar intervenções e encargos aprovados que sejam necessários, mesmo perante situações de incumprimento individual.

O RiseUP, criado em parceria com a Coface, é para startups, PMEs e microempresas, e é uma solução de EasyLiner, um Seguro de Crédito para PMEs que protege contra o risco de não pagamento dos clientes, em Portugal e no estrangeiro.

Por último, o VerlinkOO, criado em parceria com a TwinklOO, destina-se a intermediários de crédito, uma solução de Seguro de Vida Crédito Habitação, que tem acompanhamento especializado e proteção adaptada às necessidades financeiras da empresa.

A corretora acredita que “não há crescimento sustentável sem segurança e estabilidade, e estas constroem -se antes da crise acontecer”.