5 coisas que vão marcar o dia

Esta quarta-feira, o Governo volta ao parlamento para mais um debate quinzenal. Na frente política, há reunião do PS para discutir a situação geopolítica internacional e também o PSD reúne o Conselho Nacional do partido. Durão Barroso dá também uma aula aberta sobre política externa europeia. Na frente económica, o Banco de Portugal vai divulgar dados sobre as taxas de juro e montantes de novos empréstimos e depósitos relativos a janeiro

Como estão as taxas de juro?

Esta quarta-feira vai ficar marcada pela divulgação de informação acerca das taxas de juro e montantes de novos empréstimos e depósitos referentes ao mês de janeiro de 2026 pelo Banco de Portugal. Em dezembro, a Euribor a seis meses representava 38,77% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Como está o desemprego na Europa?

O Eurostat, o Gabinete de Estatísticas da União Europeia, vai partilhar dados sobre o desemprego referentes a janeiro de 2026. Em dezembro do ano passado, a taxa de desemprego fixou-se em 6,2% na Zona Euro e em 5,9% na UE.

Debate quinzenal

O primeiro-ministro, e os restantes membros do Governo, volta ao Parlamento para o debate quinzenal. Na ordem do dia estão as consequências do ataque dos EUA e Israel ao Irão, com a oposição a pedir explicações sobre o uso de forças norte-americanas da Base das lajes. Debate começa às 15 horas.

PSD reúne Conselho Nacional, PS discute geopolítica

Esta quarta-feira fica também marcada pela reunião do Conselho Nacional do PSD, às 21h, no Centro de Congressos de Lisboa, para uma análise da situação política atual, bem como para a apresentação, discussão e votação do Orçamento para 2026, do Regulamento das Secções Temáticas, e do Regulamento de Ética e Designação de Cargos Públicos. Já o Secretário-Geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, vai reunir às 11h na sua sede nacional, em Lisboa, para analisar a atual situação geopolítica internacional e a posição do país antes de falar à comunicação social, às 12h.

Barroso dá aula sobre política externa europeia

Durão Barroso vai estar presente numa aula aberta sobre política externa europeia da Universidade Católica Portuguesa, que contará também com a presença do embaixador João Vale de Almeida, na Culturgest, às 18h30.