Advogados já podem aceder a gravações dos julgamentos no eTribunal Mandatário
Os advogados já podem aceder de forma direta às gravações das sessões de julgamento através de uma nova funcionalidade no eTribunal mandatários.
Os advogados já podem aceder de forma direta às gravações das sessões de julgamento através de uma nova funcionalidade no eTribunal mandatários. Segundo o Ministério da Justiça, esta “nova funcionalidade reforça a centralização da informação processual no eTribunal – Mandatários, oferecendo uma experiência de utilização mais intuitiva, moderna e eficiente, concebida para facilitar o acesso à informação relevante e apoiar o trabalho diário dos mandatários”.
O gabinete de Rita Júdice, no site do Ministério da Justiça, sublinha ainda que “a sua disponibilização integra-se num ciclo de melhoria contínua da plataforma, desenvolvido com base na escuta ativa e no feedback dos mandatários, permitindo uma evolução progressiva e alinhada com as necessidades reais dos utilizadores. As novas funcionalidades e otimizações serão identificadas e comunicadas de forma clara e gradual no próprio interface da aplicação”.
Desde Julho do ano passado que o portal eTribunal Mandatários tem novas funcionalidades. Ou seja, realização de consulta de processos dos tribunais comuns, dos tribunais administrativos e fiscais, no Balcão Nacional de Injunções (BNI) e no Balcão do Arrendatário e do Senhorio (BAS).
As funcionalidades de consulta permitem aceder a listas unificadas de: processos do advogado, de notificações eletrónicas e de agendamentos. A nova interface está acessível no portal, e também em smartphones, tablets e outros dispositivos móveis. O sistema permite funcionalidades de personalização, nomeadamente a marcação de atos ou processos para posterior referência, ou para maior conforto e acessibilidade, a modificação do sistema de cores.
O desenvolvimento do novo portal, da responsabilidade do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ), é financiado pelo PRR e conta com os contributos obtidos no grupo de trabalho constituído para o efeito, composto por representantes dos utilizadores (Ordem dos Advogados, Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, Autoridade Tributária e Aduaneira, Segurança Social).
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Advogados já podem aceder a gravações dos julgamentos no eTribunal Mandatário
{{ noCommentsLabel }}