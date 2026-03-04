Advogados já podem aceder a gravações dos julgamentos no eTribunal Mandatário

Os advogados já podem aceder de forma direta às gravações das sessões de julgamento através de uma nova funcionalidade no eTribunal mandatários. Segundo o Ministério da Justiça, esta “nova funcionalidade reforça a centralização da informação processual no eTribunal – Mandatários, oferecendo uma experiência de utilização mais intuitiva, moderna e eficiente, concebida para facilitar o acesso à informação relevante e apoiar o trabalho diário dos mandatários”.

O gabinete de Rita Júdice, no site do Ministério da Justiça, sublinha ainda que “a sua disponibilização integra-se num ciclo de melhoria contínua da plataforma, desenvolvido com base na escuta ativa e no feedback dos mandatários, permitindo uma evolução progressiva e alinhada com as necessidades reais dos utilizadores. As novas funcionalidades e otimizações serão identificadas e comunicadas de forma clara e gradual no próprio interface da aplicação”.

Desde Julho do ano passado que o portal eTribunal Mandatários tem novas funcionalidades. Ou seja, realização de consulta de processos dos tribunais comuns, dos tribunais administrativos e fiscais, no Balcão Nacional de Injunções (BNI) e no Balcão do Arrendatário e do Senhorio (BAS).

As funcionalidades de consulta permitem aceder a listas unificadas de: processos do advogado, de notificações eletrónicas e de agendamentos. A nova interface está acessível no portal, e também em smartphones, tablets e outros dispositivos móveis. O sistema permite funcionalidades de personalização, nomeadamente a marcação de atos ou processos para posterior referência, ou para maior conforto e acessibilidade, a modificação do sistema de cores.

O desenvolvimento do novo portal, da responsabilidade do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ), é financiado pelo PRR e conta com os contributos obtidos no grupo de trabalho constituído para o efeito, composto por representantes dos utilizadores (Ordem dos Advogados, Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, Autoridade Tributária e Aduaneira, Segurança Social).