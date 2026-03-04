BEI concede um empréstimo de 60 milhões de euros à Prosegur para impulsionar a I+D+i e a sua estratégia digital

O Banco Europeu de Investimento (BEI) informou esta segunda-feira que concedeu um empréstimo de 60 milhões de euros à Prosegur, com o objetivo de financiar as atividades de I+D+i e a estratégia digital da empresa.

Entre outros, o BEI financiará investimentos em tecnologias avançadas de cibersegurança, IA, centros de segurança inteligentes (iSOC) e soluções de software como serviço (SaaS). Os investimentos serão realizados principalmente nas instalações dedicadas à I&D&I da empresa em Espanha.

Os investimentos contribuem assim para apoiar a tecnologia europeia em áreas críticas para a segurança da UE, permitindo o desenvolvimento de capacidades avançadas de prevenção, deteção e reparação de ameaças físicas e cibernéticas. Além disso, promoverão a difusão do conhecimento através da ampla colaboração da Prosegur com o ecossistema de startups europeias através do seu fundo de capital de risco corporativo Prosegur Tech Ventures.

«O financiamento do BEI à Prosegur reafirma o nosso compromisso com o reforço das capacidades tecnológicas e de segurança na Europa. Esta operação impulsiona investimentos estratégicos em inovação digital e cibersegurança, essenciais para o reforço tecnológico da UE», afirmou o chefe da Divisão de Financiamento Corporativo do BEI para Empresas de Espanha e Portugal, Antonio Lorenzo.

Nas palavras da diretora global de Finanças da Prosegur, Maite Rodríguez, «na Prosegur, acreditamos que a inovação e a transformação digital são pilares estratégicos para liderar o futuro da segurança global. O apoio do Banco Europeu de Investimento não só reforça a nossa capacidade de investir em I&D&I e tecnologias avançadas, como também confirma a importância da nossa visão na antecipação de riscos, no desenvolvimento de soluções tecnológicas de alto valor e na oferta de serviços que protegem pessoas, empresas e infraestruturas num mundo cada vez mais interligado e complexo».

O empréstimo faz parte da iniciativa TechEU, o programa do Grupo BEI destinado a acelerar a inovação na UE através da mobilização, até 2027, de 250 mil milhões de euros em investimentos para empresas emergentes, empresas em expansão e empresas inovadoras em toda a Europa. O empréstimo também faz parte das ações que o Grupo BEI realiza no âmbito da sua prioridade estratégica e linha de ação transversal para reforçar as capacidades europeias de segurança e defesa incluídas no seu Roteiro Estratégico para o período 2024-2027.

Esta é a segunda colaboração entre a Prosegur e o BEI para apoiar a estratégia de inovação e digitalização da multinacional espanhola de segurança. A operação anterior foi assinada em 2021.