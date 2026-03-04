Bial fecha acordo para vender seis marcas de medicamentos da britânica GSK

A farmacêutica Bial anunciou que concluiu esta quarta-feira o acordo com a britânica GSK para promover, distribuir e vender, em exclusivo, em Portugal, seis novos medicamentos para o tratamento da doença pulmonar obstrutiva crónica e da asma.

“Ao representarmos este portfólio de produtos da GSK, estamos a reforçar a nossa posição no mercado nacional na área respiratória, que representa, atualmente, cerca de 13% da nossa faturação global. Na nossa estratégia de crescimento, Portugal é, e continuará a ser, um mercado de extrema relevância e a área respiratória vai assumir um papel central”, assegura António Portela, CEO da Bial, citado em comunicado.

Ao representarmos este portfólio de produtos da GSK, estamos a reforçar a nossa posição no mercado nacional na área respiratória, que representa, atualmente, cerca de 13% da nossa faturação global. António Portela CEO da Bial

O acordo é uma evolução de uma parceria histórica estabelecida entre as duas empresas, tendo em conta que a Bial já comercializava três desses fármacos: o Elebrato Ellipta, Laventair Ellipta e Revinty Ellipta. Com o novo acordo, juntam-se a estes os produtos Trelegy Ellipta, AnoroEllipta e Relvar Ellipta, com a GSK a manter-se como titular da autorização de introdução no mercado dos produtos e a farmacêutica liderada por António Portela a representação local dos mesmos em Portugal.

“Este acordo é, para nós, uma transição natural e reflexo da nossa estratégia de consolidação enquanto biofarmacêutica, focada nas áreas de specialty, oncologia e vacinas. Por outro lado, manteremos o nosso compromisso na área respiratória dando continuidade à parceria histórica com a Bial, sendo este passo uma evolução dessa relação”, afirma Jeroen van der Lans, director-geral da GSK Portugal.

O Elebrato Ellipta, Laventair Ellipta, Revinty Ellipta, Trelegy Ellipta, Anoro Ellipta e o Relvar Ellipta destinam-se ao tratamento da doença pulmonar obstrutiva crónica, sendo que o Revinty e o Relvar são ainda utilizados no tratamento da asma.

Em janeiro deste ano, a farmacêutica portuguesa comunicou à Autoridade da Concorrência a operação de concentração para assumir controlo dos medicamentos Ellipta da GSK para doença pulmonar obstrutiva crónica e asma e a transação recebeu luz verde no passado dia 04 de fevereiro.

Fundada em 1924, a Bial tem atualmente unidades de produção e de investigação e desenvolvimento (I&D) em Portugal e conta com filiais em Espanha, Alemanha, Reino Unido, Itália, Suíça e nos EUA. Os produtos da Bial são comercializados em 50 países, passando também a estratégia de internacionalização da empresa pelo estabelecimento de acordos de parceria com empresas bem estabelecidas.