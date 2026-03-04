Bolsas recuperam após terça-feira negra. Nos dispara mais de 7% em Lisboa

Foi um dia de recuperações nas bolsas europeias, incluindo em Lisboa, depois de uma sessão de forte pressão vendedora por conta do conflito no Médio Oriente. Os preços do gás e do petróleo estabilizaram e também ajudou à confiança dos investidores. Por cá, as ações da Nos dispararam mais de 7% depois de resultados animadores que trouxeram uma melhoria do dividendo.

O PSI somou 0,59% para 8.931,27 pontos, depois de ter afundado mais de 4% na sessão anterior, a pior desde abril. Lisboa subiu, mas os ganhos ficaram aquém dos que foram registados aqui ao lado, onde o IBEX-35 somou perto de 3%. Em Frankfurt, o DAX avançou perto de 2%. E o índice de referência do Velho Continente, o Stoxx 600, somou perto de 1,5%.

Do outro lado do Atlântico, Wall Street também avança com ganhos acima de 1% no Nasdaq, enquanto o S&P 500 sobe mais de 0,8%. No mercado petrolífero, o barril de Brent cai 0,7% para 80,85 dólares. E os preços do gás cedem mais de 15%, corrigindo das fortes valorizações das últimas duas sessões.

Para o acalmar dos mercados ajudou a notícia de que Teerão terá contactado as autoridades americanas para encontrarem uma solução para o fim dos ataques que começaram no fim de semana e já se alastraram por toda a região do Médio Oriente. Mas ainda há muitas dúvidas de que Trump ou o regime iraniano aceitem um cessar-fogo, notavam os analistas da sala de mercados do BCP.

“Certo é que os preços do petróleo estabilizaram e isso traz tranquilidade às bolsas, uma vez que uma escalada de custos energético pode conduzir a maiores pressões inflacionistas e travar descidas de juros adicionais nos EUA”, explicaram numa nota enviada aos clientes.

No PSI, cinco das 16 cotadas fecharam abaixo da linha de água, com a Galp a derrapar 3,63% para 18,73% e a Navigator a cair mais de 1%.

Por seu turno, a Nos brilhou. As ações da telecom dispararam 7,6% para 5,38 euros, o valor mais elevado em seis anos, depois de ter anunciado resultados acima do esperado e um reforço do dividendo que correspondia a uma yield de 9% face à cotação de fecho de ontem.

O BCP escalou 2,85% para 0,845 euros, recuperando as quedas expressivas da véspera. Assim como recuperou a Mota-Engil do afundanço de 10% de ontem, embora as ações da construtora tenham somado apenas 2%.