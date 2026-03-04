CA Seguros vai usar ferramenta da Munich Re para calcular risco exato de cada residência
CA Seguros passa a usar tecnologia nova para calcular com precisão os riscos climáticos das habitações, ajustando prémios de seguro à exposição real de cada imóvel.
A CA Seguros, seguradora não vida do Grupo Crédito Agrícola, passou a usar uma plataforma internacional para melhorar a avaliação de riscos climáticos de casas. A ferramenta, criada pela Risk Management Partners – unidade da resseguradora Munich Re – permite analisar com precisão a vulnerabilidade de cada imóvel a fenómenos naturais como incêndios, inundações, tempestades e ventos fortes, considerando a localização exata de cada residência.
De acordo com comunicado, a tecnologia desta ferramenta, a Location Risk Intelligence, cruza dados científicos e históricos com coordenadas geográficas para estimar o risco específico de cada habitação. Com isso, os prémios de seguro passam a refletir melhor a exposição real de cada imóvel, tornando as coberturas mais justas e personalizadas.
Segundo João Pedro Borges, Presidente da CA Seguros, “num contexto de crescente incerteza climática, é fundamental investir em conhecimento para proteger melhor os nossos Clientes. Esta parceria permite-nos tornar o seguro habitação mais robusto e preparado para os desafios do futuro”.
A seguradora planeia estender progressivamente a plataforma a outros seguros patrimoniais, promovendo uma abordagem preventiva e mais sustentável na gestão de riscos climáticos.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
CA Seguros vai usar ferramenta da Munich Re para calcular risco exato de cada residência
{{ noCommentsLabel }}