Costa Pinto Advogados reforça equipa com contratação de Diana de Almeida Ferreira

A Costa Pinto Advogados anuncia a integração da Advogada Diana de Almeida Ferreira na sua equipa, reforçando a sua prática nas áreas de Direito Societário, Direito Imobiliário e Contencioso.

Diana de Almeida Ferreira exerceu funções como advogada associada na Dinis Lucas & Almeida Santos entre 2018 e 2025, onde desenvolveu atividade no acompanhamento de operações societárias, transações imobiliárias e litígios empresariais. Iniciou o seu percurso profissional como estagiária e, posteriormente, como advogada na Alípio Regadas, Carlos Rico Palhão e Rui Costa, entre 2014 e 2017, consolidando experiência na assessoria jurídica a empresas, investidores e particulares.

“A sua integração representa um novo passo no crescimento sustentado da Costa Pinto, reforçando a capacidade da sociedade em prestar acompanhamento jurídico especializado e próximo a investidores nacionais e internacionais, empresas e grupos económicos, num contexto de crescente exigência técnica e regulatória e de maior exigência nas operações societárias, transacionais e imobiliárias”, segundo José Costa Pinto, sócio-fundador da sociedade, “A integração da Diana reforça o compromisso da Costa Pinto não só com a excelência técnica, mas também com os valores que orientam a nossa prática, reforçando uma equipa sólida, com grande experiência (neste caso mais de 12 anos) e preparada para responder com rigor, proximidade e visão estratégica aos desafios dos nossos clientes.”