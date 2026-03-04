Da decisão à responsabilidade: a evolução silenciosa da liderança

Ser diretor de uma empresa – seja de uma grande organização ou de uma PME – implica hoje um nível de responsabilidade cada vez mais elevado. A função de gestão deixou há muito de se limitar à condução do negócio ou à tomada de decisões financeiras, passando a abranger áreas como o cumprimento legal e fiscal, a proteção dos trabalhadores, a governação corporativa, a sustentabilidade e o impacto ambiental.

Este é o novo normal num mercado crescentemente complexo, onde os riscos associados à atividade empresarial não só se têm vindo a multiplicar, como se tornaram mais sofisticados e difíceis de antecipar. A pressão regulatória é maior e o escrutínio público é mais intenso, o que implica que, decisões que antes eram encaradas como inerentes ao exercício da gestão podem, atualmente, ser analisadas à luz de critérios legais, éticos ou reputacionais muito mais exigentes.

Neste cenário, o velho ditado “todo o cuidado é pouco” ganha uma nova força. Não como expressão de alarmismo, mas como reflexo de uma realidade em que a margem para o erro se estreitou consideravelmente – e os diretores estão, naturalmente, na linha da frente.

Mesmo decisões tomadas de boa‑fé, com informação incompleta ou em contextos de incerteza, podem gerar consequências relevantes e não apenas para a empresa, mas também para quem a dirige. A responsabilidade dos administradores e dirigentes é pessoal, pode prolongar‑se no tempo e subsistir mesmo após a cessação de funções, num enquadramento legal e fiscal em constante mudança. Esta realidade torna cada vez mais difícil distinguir onde termina o risco empresarial e onde começa a exposição individual de quem decide.

Apesar disso, a perceção do risco nem sempre acompanha a sua dimensão real. Dados recentes do Hiscox Protection Gap Report revelam que 3 em cada 4 PMEs portuguesas estão desprotegidas contra riscos recorrentes, um indicador claro de que a gestão do risco continua, em muitos casos, a ser encarada de forma reativa e não estratégica. Em muitos casos, esta fragilidade resulta do desconhecimento de soluções específicas – como os seguros de Administradores e Dirigentes (D&O) – que não visam apenas proteger indivíduos, mas reforçar a solidez da governação e a continuidade do próprio negócio.

E acredito que mais do que uma questão técnica ou jurídica, esta realidade levanta verdadeiramente um debate mais amplo sobre a cultura de prevenção nas organizações e sobre a forma como os riscos são reconhecidos, avaliados e acompanhados ao longo do tempo.

O que muitos responsáveis – especialmente nas PME – ainda não reconhecem plenamente é que os seguros não servem apenas para cumprir formalidades, mas também para salvaguardar a continuidade do negócio e proteger tanto o património da empresa como o património pessoal de quem a lidera.

Num contexto económico incerto e altamente regulado, investir em prevenção e aconselhamento especializado deixou de ser uma opção acessória para se tornar uma condição básica de uma gestão responsável. Mais do que perguntar se existem riscos, os dirigentes deveriam perguntar‑se se compreendem plenamente a sua exposição pessoal e se estão adequadamente protegidos para tomar decisões com confiança. É precisamente nesse ponto – entre a responsabilidade assumida e a proteção efetiva – que começa a verdadeira conversa sobre governação, risco e seguros D&O.